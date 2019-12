Haralds SHMUP-Kalender #16: R-Type Dimensions Ex

Die besten Shoot-em-ups

PC Switch PS4 iOS

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. R-Type Dimensions Ex zeigt dieses Mal, wie die Neuauflage eines Klassikers aussehen sollte.

Genre: klassischer Horizontal-Scroller

klassischer Horizontal-Scroller Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ und kompetitiv (lokal)

2 Spieler kooperativ und kompetitiv (lokal) Preis: 14,99 Euro (Steam)

14,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch, PS 3, Xbox 360

Für Käufer eines sündteuren Meerwasser-Aquariums war es in den 80ern praktisch,zu spielen, weil sie ihr Becken problemlos mit salzigen Tränen füllen konnten: Das stilistisch von den Aliens des Schweizer Künstlerinspirierte Shoot 'em up weckte große Emotionen – wegen des hohen Schwierigkeitsgrades und aus Freude.Jede Neuauflage sollte sein wie: liebevoll und gefühlsecht. Das 2018 für den PC erschienene Werk liefert die ersten Serien-Teile im praktischen Doppelpack. Wir kämpfen also in acht plus sechs Levels gegen die außerirdischen Bydo. Kleiner Scherzeffekt: Man kann sogar vor dem in 3D modellierten Automaten stehend zocken!Ansonsten bietet Dimensions Ex neben der pixeligen Oldshool-Optik eine Semi-3D-Variante. Die peppt sämtliche Grafikbausteine des Originals auf und füllt auch die unschön dominanten schwarzen Freiflächen der Arcade-Version mit Hi-Res-Hintergründen. Wer möchte, schaltet zwischen den beiden Fassungen hin und her, wobei ein eindrucksvoller Morphing-Effekt zum Einsatz kommt. Hier geht auch die Musik fließend ineinander über, die Entwickler haben die antik tönenden Chiptune-Melodien mit modernen Synthesizern neu arrangiert. Erwähnenswert ist auch die „Verrückt“-Kamera, die die Grafik einen Tick nach rechts in die Tiefe kippt. So entsteht beim Spielen zumindest der dezente Eindruck, man flöge in den Monitor hinein.Dank unendlicher Continues im einsteigerfreundlichen Endlosmodus, der obendrein eine Max Payne-Gedenk-Zeitlupe offeriert, bringen selbst Quallen ihr R9-Arrowdead-Schiff ins Ziel.