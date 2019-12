Haralds SHMUP-Kalender #8: Sky Force Reloaded

Die besten Shoot-em-ups

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Heute knallt Sky Force Reloaded so rein, dass man nicht mehr aufhören mag. Aber es gibt einen Haken...

Genre: klassischer Vertikal-Scroller

klassischer Vertikal-Scroller Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

2 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 9,99 Euro (Steam)

9,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, iPhone/iPad, Android

entpuppt sich als pixelgewordene Tüte mit Erdnuss-Flips: Es ist fast unmöglich, damit aufzuhören, ehe man alles vernichtet hat. Dabei knallt man aber auch durch.Weil heutzutage gefühlt nur noch Bullet-Hell-Shmups erscheinen, gerät dieses Spiel zur wohltuenden Abwechslung – und zwar nicht, weil es zu leicht wäre! Das behäbige Tempo, die meist geringere Geschossdichte, das Flugzeug-, Panzer und Geschützturm-Feindgesocks sowie die Landschaft sorgen trotz Sci-Fi-Szenario für ein realistischeres Gefühl als die überbordenden Effekttornados moderner Kugelhöllen.Mit 13 Levels und neun Fliegern legt Sky Force Reloaded ein dickes Programm vor. Es gilt nicht nur, den Boss jedes Abschnitts niederzuringen: Weitere Belohnungen sackt der Pilot ein, wenn er verstreute Zivilisten rettet, ohne Schäden durchkommt und 70 beziehungsweise 100 Prozent der Gegner ausmerzt. Gesammelte Sterne werden investiert: Freischalten und in (vielen) Stufen verbessern lassen sich Hauptkanone, Seitengeschütz, Rumpfstärke, Raketen, Laser und Energieschild. Praktisch sind zudem die Megabombe und ein Magnet, der automatisch Sterne ansaugt. Im weiteren Verlauf stellen wir ferner zum Beispiel einen Wingman ein.So weit, so gut, jetzt das große ABER: Star Force Reloaded kann eine Grinding-Hölle werden. Um Levels freizuschalten, muss man jeden Abschnitt sehr, sehr oft zocken. In der dabei verbrannten Zeit ließe sich locker ein Baum pflanzen, Haus bauen, Kind zeugen, das Weltklima retten, der Brexit vollziehen und der Berliner Flughafen fertigstellen. Ohne die extreme Free-2-Play-Handy-Attitüde wäre eine Top-Platzierung drin gewesen.