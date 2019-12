Haralds SHMUP-Kalender #2: Mushihimesama

Die allerbesten Shoot-em-ups

PC

Über Weihnachten präsentiert Harald Fränkel nun die Besten der Besten unter den modernen Shoot-em-ups klassischer Machart. Prinzessin Reco fliegt auf ihrem treuen Käfer auf Rang 2.

Genre: Cute 'em up

Cute 'em up Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

2 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 19,99 Euro (Steam)

19,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Xbox 360, iPhone/iPad, Playstation 2

Eine junge Frau, die in halterlosen Overknee-Strümpfen auf einem Käfer sitzt, der um sein Leben furzt – okay, über derlei schräge Details made in Japan sollte man vielleicht nicht näher nachdenken.bietet jedenfalls ein erfrischend anderes Szenario: Hier kämpft kein Raumschiff-, Flugzeug- oder Hubschrauberpilot. Insektenprinzessin Reco bekommt es in Mutter Natur mit massenhaft Bugs zu tun.Das Shoot-em-up setzt Fauna und Flora farbenprächtig in Szene. In fünf detailverliebten Levels wuselt eine überdurchschnittlich hohe Zahl an großen Gegnern herum. Wie viele Bullet-Hell-Vertreter ist Mushihimesama relativ schwierig. Ungeübte haben aber zumindest das Gefühl, sich reinfuchsen zu können. Und das komplexe Scoring-System, für das ein Master im Studiengang Statistik empfehlenswert scheint, braucht Otto Normal ja nicht interessieren.Der einzige größere Kritikpunkt: Mushihimesama erklärt sich selbst dummerweise nur semigut. Etliche Details zu den Spielmechaniken erfährt man eher zufällig, was Frustgefahr schürt – und eventuell dazu führt, dass „Casual Gamer“ zu früh aufgeben und wirklich was verpassen. Dabei pupst Bombardierkäfer Kiniro seine Arschbomben im „Arrange“-Modus doch sogar automatisch, um Nichtgöttern gelegentlich ein Leben zu retten!Mushihimesama gefällt zum einen wegen der Grafik und der 1a spannenden Bullet-Hell-Spielmechanik. Gegenüber ähnlichen Titeln wie Crimzon Clover oder Dodonpachi Resurrection hebt es sich mit dem ungewöhnlichen Insekten-Thema ab, es erschien im Praxistest aber einen Tick schwieriger.