Haralds SHMUP-Kalender #4: Zero Ranger

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Zero Ranger motiviert dieses Mal mit seiner speziellen Continue-Funktion.

Genre: klassischer Vertikal-Scroller

klassischer Vertikal-Scroller Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

2 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 11,99 Euro (Steam)

11,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: -

Mangels Probanden konnten wir nicht testen, obfür Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche unsichtbar ist, immerhin besteht es nur aus orangefarbenen und grünen Pixeln auf schwarzem Grund. Vor allem stellte sich aber die Frage, ob die grobschlächtige Grafik in den Bereich „künstlerisch wertvoll“ fällt oder eher als „dilettantischst dilettantisch“ beim Konsumenten ankommt.Wir meinen: Dieses Shoot'em up mimt das hässliche Entlein, auf den zweiten Blick entfaltet die minimalistische Optik aber einen gewissen Reiz. Der bedrohliche Düster-Look in Verbindung mit der Musik, wir meinen unter anderem ein sentimentales Klavierstück, schafft eine einzigartige Atmosphäre.Dass sich Zero Ranger pixelgenau präzise steuert, ist schön. Dass es herausfordernd, aber stets fair bleibt, ist schön. Dass es eine für das Shmup-Genre lange Spielzeit bietet, ist sogar wunderschön. Am besten fühlen sich aber die Freischaltmechaniken an.Zero Ranger ist nicht einfach, Schwierigkeitsgrade gibt es nicht. Stattdessen schaltet der Spieler Continues frei. Der Pilot muss aber nicht jedes Mal einen Levelboss bezwingen, um sich eine virtuelle Extramünze zu verdienen. Oft genügt es, nur ein bisschen im Level weiterzukommen. So motiviert der Titel Score-Gamer und Untrainierte gleichermaßen. Was ebenso gefällt: Niedergerungene Obermotze werfen neue Waffen ab, von denen wir aber immer nur eine eintüten dürfen. Welch schöne Qual der Wahl!Übrigens: Das Spiel hat tatsächlich einen Color-Blind-Modus. Das hätten wir beinahe übersehen.