Haralds SHMUP-Kalender #21: Bullet Heaven 2

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Diabetiker halten sich heute vom zuckersüßen Bullet Heaven 2 aber besser fern.

Putzige Miezekätzchen, die mit großen Kulleraugen an einem hochsehen und dabei knuffig miauen ... wer wollte nicht schon immer mal ein solches possierliches Fellknäuel brutal abschlachten? Bullet Heaven 2 sieht so süß aus, dass man binnen Sekunden einige Kilo zunimmt. Es ist aber nur als Cute 'em up getarnt und in Wahrheit ein Bullet-Hell-Shmup.

Keine Sorge, der Titel zeigt keine gewaltverherrlichenden Szenen, er ist aber in Dialogen auf schwarzen Humor getrimmt. Und so berichtet der als Pirat verkleidete kleine Junge Matt seinen Kumpels von einem Kindheitstrauma: „Eine Möwe hat mal meinen Keks gegessen und auf mich gekackt. Ich schätze, wir sollten sie von ihrem Leid erlösen ... und dann essen.“

Bullet Heaven 2 sieht nicht nur am niedlichsten aus, es ist auch das zugänglichste und umfangreichste Kugelhöllen-Spiel unserer Top 25. Die acht in einem kunterbunten Kinderland lebenden Charaktere ziehen monstermordend durch 70 Levels und holen sich mit erspielten Münzen bessere Waffen und neue Kostüme, die Spezialfähigkeiten verleihen.

Der Schwierigkeitsgrad ist fließend: Es gibt die Grundeinstellungen „Normal“, „Schwer“ und „Himmlisch“ (= höllisch schwer). Während wenig versierte Spieler darüber hinaus im Laden Cheats kaufen, etwa ein zusätzliches Leben, pushen Genre-Erfahrene ihren Highscore, indem sie zum Beispiel Waffen erwerben, die weniger Schaden verursachen. Genial einfach, einfach genial!

Bullet Heaven 2 beginnt gemächlich. Wer zum ersten Mal im Leben eine Bullet Hell betreten möchte, greift zu! Hardcore-Bullet-Hell-Fans wiederum werden sich während der normalen Levels vielleicht etwas langweilen. Auch wenn die Bosskämpfe cool sind, die Abschnitte dazwischen fühlen sich alle sehr ähnlich an.

Genre: Cute 'em up

Mehrspieler-Modus: 2 bis 4 Spieler kooperativ (lokal)

Preis: 10,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: -

Wertung: 6.5