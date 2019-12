Haralds SHMUP-Kalender #12: Super Galaxy Squadron Ex Turbo

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor.Das einzige was länger ist als der Titel von SGSET ist seine Liste der steuerbaren Flieger.

Genre: Bullet Hell

Bullet Hell Mehrspieler-Modus: -

- Preis: 8,19 Euro (Steam)

8,19 Euro (Steam) Weitere Plattformen: -

Die mutmaßlich von einem peinlichen 80er-Jahre-Aerobic-Anzug inspirierten Pastellfarben und die Pixel-Art-Grafik schleudern Spieler beiumgehend 30 Jahre in die Vergangenheit – im positiven Sinn! Dank des einfachsten von vier Schwierigkeitsgraden haben sogar Menschen Spaß, deren grobmotorisch misshandelte Gamepads sonst gerne mal im Ausland um Asyl um bitten.Die sechs Levels und das Alien-Material geben sich optisch wenig abwechslungsreich. Dafür punkten das rasante Gameplay und der hohe Wiederspielwert. Die 17 (!) zur Wahl stehenden Schiffe unterscheiden sich in Feuerkraft, Schildstärke und Manövrierfähigkeit. Viel wichtiger aber: Jeder Jäger verfügt über eine limitiert einsatzbare Spezialwaffe. Das kann ein Torpedo-Hagel sein oder ein Spiegelschild, der Projektile zurückwirft. Besonders gut gefallen hat uns die „Struvian“. Dieser Flieger stanzt ein kugelfressendes schwarzes Loch in den Raum. Dafür muss der Pilot Energie-Power-ups sammeln. Normale Waffen-Upgrades gibt es auch.Als weitere taktische Möglichkeit kann der Spieler wie beifür einige wenige Sekunden die Zeit verlangsamen. Das hilft beim Ausweichen. Super Galaxy Squadron Ex Turbo eignet sich für Zocker, die sich erstmals in eine Kugelhölle begeben wollen. Besonders lobenswert: Die Benutzeroberfläche zeigt unter anderem auffällig deutlich, in welchem Zustand das Schiff ist und wie hoch der Kombo-Punkte-Multiplikator aktuell liegt.