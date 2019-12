Haralds SHMUP-Kalender #9: Jamestown – Legend of the Lost Colony

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Heute erzählt Jamestown die wirklich wahre Geschichte der ersten englischen Siedlung auf dem Mars.

Genre: klassischer Vertikal-Scroller

klassischer Vertikal-Scroller Mehrspieler-Modus: bis 4 Spieler kooperativ (lokal)

bis 4 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 8,19 Euro (Steam)

8,19 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Playstation 4

„Jamestown verbreitet Fake News!“, würde der großartigste und unvergleichlich weiseste Mensch der Welt und des Universums, der beste Mexikomauerbauplaner der Geschichte und der wortgewandteste Briefe-an-die-Türkei-Schreiber sagen, der mehr über alles weiß als jeder andere, und dabei einen toten Chihuahua auf dem Kopf trägt.Ein Reiz vonresultiert aus dem Szenario, das in einem Paralleluniversum angesiedelt ist: Die Entwickler haben die 1607 entstandene erste dauerhafte englische Siedlung in Nordamerika auf den Mars verlegt. Folgerichtig kämpft der Spieler an der Seite britischer Soldaten in Kolonialuniformen gegen Aliens. Jedes Pixel der handgemalten Retro-Grafik ist stilsicher gesetzt, die Levels bieten Abwechslung und superbe Bossgegner. Zwischen den fünf Kapiteln wird die Story in Bilderbuch-Manier erzählt.Motivierend sind auch die Freischaltmechaniken: Der Spieler muss sich die Kapitel 4 und 5 zunächst erarbeiten, indem er die vorangegangenen Levels in höheren Schwierigkeitsgraden bewältigt. Ferner warten drei weitere Kampfjets und von der Story unabhängige Challenge-Missionen. Wer über simpel klingende Aufträge á la „Überlebe 15 Sekunden!“ lacht, erlebt schon mal sein blaues Wunder.Die Ballerei macht sowieso Laune: Unser Fluggerät verfügt über eine 08/15-Waffe und ein zweites, wirkungsvolleres Geschütz. Das schränkt allerdings die Manövrierfähigkeit ein. Explodierende Feindmaschinen werfen Zahnräder ab, die als Währung für den Laden dienen und gleichzeitig eine Energieleiste füllen. Ist der Vorgang abgeschlossen, drückt der Pilot den Super-Knopf: Der baut kurzzeitig einen Schild auf und richtet verheerende Schäden an.Epilog: Kurz nach Redaktionsschluss, und zwar am 12. Dezember, ist mitJamestown+ eine aufgebohrte Version des Spiels erschienen, die unteranderem zwei zusätzliche Levels und auch neue Kampfschiffe bietet. In den nächsten Tagen kostet die Plus-Variante bei Steam vergünstigte 12,44 Euro.