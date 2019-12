Haralds SHMUP-Kalender #11: Sturmwind Ex

Die besten Shoot-em-ups

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Sturmwind Ex erschien zuerst auf Segas Dreamcast – lange nachdem deren Produktion eingestellt wurde.

Genre: Multi-Scroller

Multi-Scroller Mehrspieler-Modus: -

- Preis: 12,99 Euro (Steam)

12,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Dreamcast, Xbox One und Switch in Vorbereitung

hätte analog zu den-Filmen auch als Titel für ein Gameboy-Pferdespiel getaugt. Dann müssten wir jetzt in ein rosafarbenes Kleidchen schlüpfen und ein Pony striegeln. Gerade noch mal Glück gehabt.Eindrucksvoll sind die Boss-Gegner des 16-Levels-Shmup. Ein Steinriese etwa, der wohl schon länger faul(end) auf dem Meeresgrund rumlungert, weswegen er so frisch aussieht wie ein acht Jahre altes Schnitzel. Es krabbeln sogar Facehugger-Kakerlaken aus dem Mund. Yummi!ist kurioserweise eine Dreamcast-Umsetzung. Die war 2013 erschienen, obwohl Sega die Produktion der Konsole bereits 2001 eingestellt hatte. Bei Sturmwind handelt sich nämlich um ein Homebrew-Werk, ein Hobbyprojekt der Spielebrauerei Duranik mit Sitz in der schwäbischen Weltmetropole Biberach.Das Gameplay ist wegen des Waffenmanagements anspruchsvoll: Der Pilot schaltet zwischen drei Kanonen hin- und her, ballert aber nicht nur auf Feinde, sondern auch auf Upgrade-Behälter, die so ihre Farbe ändern. Möchte der Held nun zum Beispiel die Lichtblitzwumme tunen, hat er dafür zu sorgen, dass das Aufrüstmodul blau ist. Ferner muss beim Aufnehmen das erwähnte Lichtblitzdingens aktiv sein. Entsprechend braucht unser Held für die Geschütze 2 und 3 einen roten bzw. grünen Behälter.Flink hin- und hergeswitcht wird obendrein zwischen Heck und Frontgeschütz, und last not least lassen sich die nach Upgrades verfügbaren Zusatzgeschütz-Drohnen in Formationen anordnen. Beim vorbildlich schaffenswerten einfachen von drei Schwierigkeitsgraden verzeiht das Spiel den einen oder anderen Fehler.