Haralds SHMUP-Kalender #5: Ikaruga

Die besten Shoot-em-ups

PC Switch 360 XOne PS4 Android andere

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Ikaruga ist heute vor allem etwas für Leidensfähige oder Skill-Athleten.

Ikaruga ab 145,00 € bei Amazon.de kaufen.

Genre: Bullet Hell

Bullet Hell Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

2 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 8,99 Euro (Steam)

8,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch, PS 3, Xbox 360

An alle Weichflöten: Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!ist definitiv nur alten Hasen zu empfehlen. Wer einen-Titel mit Lenkrad bewältigt hat, dürfte knapp qualifiziert sein.Mit fünf Levels entpuppt sich Ikaruga als Highscore-Shmup aus dem Bilderbuch. Das Gameplay ist auf die Essenz der Punktejagd ausgerichtet, es gibt weder Power-ups noch Extrawaffen, während sich die Level-Umgebungen grafisch nüchtern bis steril präsentieren. Die größte Besonderheit ist das Polaritätsprinzip: Feinschiffe sind dunkel oder hell, und der Spieler kann die Farbe seines Jägers, der sicher nicht ohne Grund aussieht wie ein fliegendes Gamepad, per Knopfdruck entsprechend ändern.Ist das Schiff schwarz, absorbiert es dunkle Geschosse und verpasst hellen Gegnern doppelten Schaden. Bei hellen Projektilen mogelt sich der Pilot folgerichtig am besten mit dem Schiff in Weiß durch, das wiederum bei der dunklen Seite der Macht mehr Wirkung erzielt. Wegen phimosenartiger Kugelteppiche ist es unabdingbar, hin und her zu schalten. Gerade im Fall von Labyrinth-Passagen fühlt sich das für wenig versierte Spieler nach Knoten im Kopf an. Fast so, als sitze er als Anfänger an einem Schlagzeug und würde wegen der Hand-Fuß-Koordination kirre.Ikaruga ist „Schwarz und Weiß“, „Yin und Yang“, „Ein Treffer und tot“ und deshalb „Lust und Frust“. Die drei Schwierigkeitsgrade sollten nicht „Easy“, „Normal“ und „Hard“, sondern „Schwer“, „AAAaaargh“ und „Chuck Norris kann bluten“ heißen. Für Shmup-Fanatiker ist das kreativ designte Spiel hingegen nur eins: Gott.