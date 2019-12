Haralds SHMUP-Kalender #6: Crimzon Clover – World Ignition

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Heute versteckt Crimzon Clover unter seinem pinken Lack eine vorbildliche Kugelhölle.

Genre: Bullet Hell

Bullet Hell Mehrspieler-Modus: -

- Preis: 8,99 Euro (Steam und GOG)

8,99 Euro (Steam und GOG) Weitere Plattformen: -

fühlt sich für einen Hetero-Mann im ersten Moment an, als betrete er das Haus von, besser bekannt als Barbie. Warum? Weil der pinkfarbene Schriftzug des Spieltitels auf dem Startbildschirm mit seiner Glitzer-Optik eine gewisse Note versprüht. Selbst das Kampfflugzeug darunter hat rosa Lack aufgetragen. „Willkommen in der Puppen-Hölle, armer Ken!“ scheint die Botschaft zu lauten. Doch nur Sekunden später offenbart sich eine wütend wuchtige Vorzeige-Bullet-Hell.Eindruck schindet Crimzon Clover („Blutklee“) besonders, sobald der alles vernichtende „Break“-Modus aktiviert ist. Der entstehende Farbenhurrikan killt bisweilen die Übersicht, sieht aber fantastisch aus. Wie bei Dodonpachi Resurrection gilt es, den Superangriff taktisch klug einzusetzen. Er ist nur verfügbar, wenn der Pilot genug feindliche Flugobjekte, Panzer und Geschütztürme pulverisiert hat.Hammermäßig megageil, würde Herr Bohlen quäken und einen gelben Zettel zücken: Das Spiel auf Cave-Interactive-Niveau hat eine Ein-Mann-Armee produziert! Wir bezeichnen den Japaner „Yotsubane“ deshalb alsunter den Schmuck-Designern, Verzeihung, Shmup-Designern. Sein Baby bietet der versierten Zielgruppe eine Challenge und Anfängern den Novize-Schwierigkeitsgrad. Wer sich erstmals in eine „ernsthafte“ Bullet Hell wagen möchte, also zum Beispiel abseits eines knuffigen Bullet Heaven 2 , findet mit Crimzon Clover einen zugänglichen Kandidaten mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis.