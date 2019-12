Haralds SHMUP-Kalender #10: Luftrausers

Die besten Shoot-em-ups

PC PS3 PSVita Linux MacOS

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Das heutige Luftrausers steuert sich grauenhaft, doch das ist sein launiger Gameplay-Kniff.

Genre: klassisches 2D-Shmup

klassisches 2D-Shmup Mehrspieler-Modus: -

- Preis: 8,99 Euro (Steam und GOG)

8,99 Euro (Steam und GOG) Weitere Plattformen: Playstation 3, PS Vita, iPhone/iPad, Android, Commodore 64 (kein Witz!)

Manchmal wünscht man Entwicklern schlimme Dinge. Während der ersten Minuten mithaben wir denjenigen, der für die Steuerung verantwortlich ist, im Geiste schon dreimal gefesselt: an vier Pferde („Hüa!“), an einen Stuhl vor ein TV-Gerät, das nur RTL 2 kann, und an einen Kotflügel bei der Blinden-Einpark-WM.Dann entpuppte sich die humorvoll verpackte Ballerei made in Netherlands plötzlich als cool.Luftrausers kommt brutal minimalistisch daher, in einem alt wirkenden, gelblich-bräunlichen Sepia-Farbumfang und mit nur einem Level. Hersteller Vlambeer macht die fummelige Steuerung zum launigen zentralen Gameplay-Element. Vom Prinzip recht ähnlich wie beimDer Spieler kann sein Flugzeug bei Luftrausers nur drehen, das Triebwerk an- und abschalten und einen einzigen Feuerknopf drücken. Das erinnert an, doch dazu kommt die Erdanziehung: Der Pilot hat ständig das Gefühl, abzustürzen. Er muss seine Maschine dabei aber noch pixelgenau kreiseln lassen, um Jäger, U-Boote und Schlachtschiffe zu treffen. Genau dafür hat Homo Sapiens das Wort „Herumeiern“ erfunden.Im Grunde geht es darum, lange zu überleben und Punkte zu scheffeln. Jede Partie dauert nur Minuten. Erfüllte Missionen („Zerstöre zehn Flugzeuge, während deines brennt!“ und andere Späße) schalten Bauteile frei. Mit neuen Rümpfen, Motoren und Waffen bastelt der Spieler die Maschine seiner Träume. Einen Kamikaze-Flieger zum Beispiel, dem bei Zusammenstößen nichts passiert, der aber lahm ist und im Falle eines einzigen Geschosstreffers sofort zerbröselt.