Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein klassisches Shoot-em-up vor. Witch-Bot Meglilo ist zwar ein hässliches Entlein, überzeugt aber mit ihrem Teleportations-Trick.

Beim ersten Blick auf Witch-Bot Meglilo keimt der Verdacht auf, dass der vierjährige Kevin-Chantal aus Baunatal-Knallhütte die Grafik mit Microsoft Paint gemalt hat, und zwar mit dem Fuß. Beim zweiten Blick keimt der Verdacht erneut auf. Beim dritten ist man sicher. Wer dem Shoot 'em up eine Chance gibt, kann aber überraschend viel Spaß haben.

Da wäre die bekloppte, im Manga-Verfahren erzählte trashige Story vom kleinen Mädchen Meglilo, das lebensgefährlich verletzt und von einem Wissenschaftler gerettet wird, um fortan als Cyborg gegen die Gaga zu kämpfen. Entschuldigung, die Aliens heißen Gogoh. Wie auch immer, Meglilo hat offenbar ein Drogenproblem, sie wird nämlich von einer blauen Ente begleitet. Die Oberbösewichtin heißt Greta Thunberg. Oder war es Captain Lily? Jedenfalls sagt sie im Prolog mit dramatischer Stimme: „How dare you!“

Mann oder Frau tut im Spiel, was Mann oder Frau bei Shmups so tut: Er oder sie weicht Schüssen aus, ballert zurück und sammelt Objekte, die die Waffen und Schilde des weiblichen Witch-Bots verbessern. Einen originellen Dreh erfährt die Highscore-Jagd durch eine Gameplay-Mechanik, die es der Heldin erlaubt, zu teleportieren. So entrinnt sie sogar allzu dicht geknüpften Kugelteppichen.

Witch-Bot Meglilo fühlt sich an, als sei es ein weiteres gestörtes Shoot 'em up aus dem Vulkaiser-Universum. Was vielleicht eventuell möglicherweise unter Umständen daran liegen könnte, dass es ein weiteres gestörtes Shoot 'em up aus dem Vulkaiser-Universum ist.

Genre: Cute 'em up

Mehrspieler-Modus: -

Preis: 5,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: -

Wertung: 6.5