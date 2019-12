Haralds SHMUP-Kalender #25: RefRain: Prism Memories

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein klassisches Shoot-em-up vor. Heute webt Ref Rain seine Kugel-Teppiche.

Wer den typischen Nervtötern, die einem im alltäglichen Leben so begegnen, spontane Augeneinblutungen und Netzhautablösungen bescheren möchte, lässt sich von Omi einen Weihnachtspulli mit einem RefRain-Kugelteppichmuster stricken. Dieses Shoot' em up aus dem Bullet-Time-Genre entpuppt sich als das psychedelische Erlebnis in unserer Top 25.

Gemäß dem Untertitel Prism Memories erwartet den Kampfpiloten ein aus Nullen und Einsen generiertes Kaleidoskop, das ihm im Rahmen von fünf Levels eine Fülle von tödlichen Objekten entgegenschleudert. Spielerisch bewegt sich der Titel auf üblichen, aber keinesfalls spektakulären Pfaden. Die Kurzfassung: Wir weichen aus, ballern auf die Feindesbrut und füllen eine sechsstufige Energieleiste, die mächtigere Angriffe ermöglicht. Eingesammelte Sterne baut eine ominöse danieldüsentrieb'sche Maschine im Inneren des Jets zu Bomben um, die notfalls alle auf dem Bildschirm befindlichen Geschosse zerstörbar machen.

Gut: Dank vier Schwierigkeitsgraden ist RefRain: Prism Memories für unerfahrene und erfahrene Spieler interessant. Schlecht: Es gibt keinen Mehrspielermodus und keine Online-Highscore-Liste. Geschmacksache: die abstrakte grafische Darstellung. Ballerfans fühlen sich, als seien sie in einer japanischen Variante des Tron-Universum unterwegs, die meisten Gegner sind geometrische Figuren.

Ref Rain: Prism Memories ist mehr Kunst als Spiel. Optik und Akustik wirken so was von techno, man könnte das Spiel als Stimmungsmacher auf einem 262-Zoll-C-Seed-UHD-Fernseher in der Techno-Disse laufen lassen.

Genre: Bullet Hell

Mehrspieler-Modus: -

Preis: 14,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: -

Wertung: 6.0