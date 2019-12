Haralds SHMUP-Kalender #15: Dodonpachi Resurrection

Die besten Shoot-em-ups

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Dodonpachi quetscht in dieser Ausgabe noch die letzte Ecke des Bildschirms mit Effektgewitter voll.

Genre: Bullet Hell

Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

2 Spieler kooperativ (lokal) Preis: 27,99 Euro (Steam)

27,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: Xbox 360, iPhone/iPad, Android

Fürhat der liebe Gott am achten Tag die Epilepsie-Warnung erschaffen. Bei kaum einem anderen Titel schwirren mehr Kugelblitze auf dem Bildschirm herum. Es gab schon Spieler, die aus Reflex beim Fundbüro angerufen haben, weil ihr Kampfjet irgendwo im virtuellen Inferno entschwunden schien.Der aktuelle Teil der beliebten-Reihe rollt nicht nur einen der höllischsten Kugelhöllenteppiche überhaupt aus, das Geschütz des eigenen Schiffs verstärkt die hübsch anzusehenden Effekte im sogenannten „Hyper“-Modus noch. Diese Superwaffe lässt die Feinde in einem spektakulären Feuerstrahl vergehen. Um jene Grausamkeit noch toppen zu können, müsste glatt ein großer wasserstoffblonder Mann auftreten, der „Hyper Hyper!“ in ein Megafon grölt, aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Wobei den Entwicklern alles zuzutrauen wäre: Als Levelbosse wollen dem Weltenretter gigantische japanische Schulmädchen-Roboter an den Kragen. Klar, wer oder was auch sonst?Kurioserweise ist Dodonpachi trotz seiner überdurchschnittlichen Krawalloptik nicht übertrieben schwierig. Letztlich gibt es nur einen großen Kritikpunkt: Das Spiel kostet mit 27,99 Euro deutlich mehr als die nahe Verwandtschaft, alsoundWeil wir einen Bildungsauftrag erfüllen müssen, abschließend noch dies: Der japanische Begriff „Dodonpachi“ (怒首領蜂)bedeutet zum einen so viel wie „Wütende Bienenkönigin“. Er steht aber auch für ein Wort, das den Klang von Schüssen beschreibt. Und alle so: Ahhh!