Haralds SHMUP-Kalender #22: Sine Mora Ex

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein klassisches Shoot-em-up vor. Dieses Mal wird in Sine Mora Ex gegen die Zeit geballert.

Sine Mora Ex ist quasi der „Sexiest Man Alive mit Käsefüßen“ unter den Shoot 'em ups: Es sieht super aus und hat durchaus noch andere Stärken – manche finden die kleinen Macken aber extrem abtörnend.

Nehmen wir die Upgrades: Schlagen Treffer in unserem Kampfjet ein, verliert er regelmäßig Feuerkraft, weil die vorher mühsam gesammelten roten Upgrade-Container wieder aus dem Jäger plöppen. Fängt der Pilot die Flüchtlinge nicht binnen Sekunden erneut ein, sagen sie "Sayonara". Wer Pech hat, ist dann beim nächsten Levelboss chancenlos. Das macht besonders weniger versierte Gamer in Kombination mit zu weit auseinanderliegenden Speicherpunkten mürbe. Sine Mora Ex nennt den niedrigsten Schwierigkeitsgrad im Story-Modus „Normal“ und preist ihn für „Anfänger und Neulinge“ an. Selten so gelacht.

Wer früher Shmups wie R-Type, Gradius oder IO durchlitten hat und bis heute ohne Traumatherapeuten auskommt, den müssen bestimmte Gamedesign-Entscheidungen nicht zwingend kratzen. Er bekommt mit dem eher langsamen Sine Mora einen Horizontal-Scroller in einem lässigen, unverbrauchten Dieselpunk-Szenario, das mit tollen Kulissen und Kamerafahrten modern inszeniert wird. Der Pilot muss die phantasievollen Levelbosse stückchenweise zerlegen, indem er Schwachpunkte attackiert. Besonders cool ist die Zeitlupenfunktion – quasi eine Art Bullet-Hell-Time á la Max Payne.

Ungewöhnlich: Das Flugzeug des Spielers gibt nicht den Geist auf, wenn es zu viel Schaden abbekommt. Sine Mora arbeitet stattdessen mit einem Zeitkonto: Ständig zählt die Uhr runter, und zwar gut sichtbar. Zerstörte Feinde bringen Bonus-Sekunden, Gegentreffer entsprechende Abzüge. Läuft die Zeit ab, ist das Spiel vorbei.

Genre: moderner Horizontal-Scroller

Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ oder gegeneinander (lokal)

Preis: 9,99 Euro (Steam und GOG)

Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, iPhone/iPad, Android

Wertung: 6.5