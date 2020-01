PC 360 PS3 iOS Linux MacOS Android Browser andere

Eine Erschütterung der Macht hat die ersehnte Rückkehr von Darth Wegener verhindert. Droiden durchkämmen die Galaxis bis ins Outer Rim auf der Suche nach ihr. Doch es gibt eine letzte Hoffnung: Q-BB8ert und Necrobiwanus halten einen Rebellenaußenposten besetzt und operieren aus dem Untergrund. An Bord eines corellianischen Frachters konnte Prinzessin Langer eine geheime Botschaft bis ins Zentrum der globalen Allianz schmuggeln. Sie lautet: "Dies ist die Erste Ordnung 2020. Folgt den Hinweisen, denn das sind die Links, die ihr sucht!"

Top 10 Listen zum Jahresende (Auswahl)

Das Jahr 2019 ist vorbei. Und für manche, die sich nicht um die Zählweise scheren, endete sogar das Jahrzehnt. Das ist immer ein guter Zeitpunkt für Top-10-Listen. Oder für die, die sich nicht um die Schreibweise scheren: Topten-Listen. Das Wired-Magazin benennt die zehn einflussreichsten Spiele der Dekade, doch Minecraft landet nur auf Platz 2. Genauso sieht es auch spiegel.de und stellt neben die bedeutensten Spiele auch noch die zehn besten der Zehnerjahre - auffallend ist, dass es in beiden Listen keine Überschneidungen gibt. Autor Rainer Sigl kührt auf standard.at die zehn besten Mobile Games des Jahres. Und gameswirtschaft.de listet nicht nur die zehn bewegendsten Themen der Games-Branche auf, sondern liefert eine Reihe interessanter Statistiken und Grafiken mit.

The man who made Wolfenstein (englisch)

polygon.com am 24.12.2019 von Colin Campbell

Silas Warner war ein echter Pionier unter den Spieleentwicklern. Er war der erste Designer, der digitalisierte Sprachausgabe in ein Computerspiel einbaute: Das Spiel hieß Castle Wolfenstein und es war das Jahr 1981. Zuvor bereits hatte Warner auf dem Apple II Computer ein 3D-Irrgartenspiel namens Escape! entworfen, von dem Richard "Lord British" Garriott sagte, dieses Spiel hätte sein Leben verändert und ihn zu Akalabeth und Ultima inspiriert. Später arbeitete Warner unter anderem mit Sid Meier zusammen. Doch anders als seine berühmten Kollegen stand Warner nie im Rampenlicht, er war kein begnadeter Verkäufer und nachdem seine eigene Firma Muse Software 1987 pleite ging, wurden die Rechte an der Marke Wolfenstein an id Software für nur 5.000 Dollar verkauft. Für John Carmack und John Romero war das die Vorarbeit für Wolfenstein 3D und Doom.

Wing Commander 3 wiederentdeckt - Als Hollywood beim PC anklopfte

spiegel.de am 22.12.2019 von Benedikt Plass-Fleßenkämper

Wing Commander 3 - Heart of the Tiger war ein Meilenstein. Das Epos von Chris Roberts erschuf eine bis dahin nie gesehene, nie gehörte und nie erlebte Spielwelt und machte Pentium-CPUs und RAM-Upgrades zu den beliebtesten Weihnachtswünschen einer ganzen Generation. Benedikt Plass-Fleßenkämper macht den Realitätscheck und spielt den Klassiker noch einmal für uns. Vielleicht spielen wir aber doch besser das kostenlose Fan-Remake Wing Commander Saga: The Darkest Dawn?

Fundstück: Boris Schneider-Johne spricht über die XBox 360

stayforever.de am 21.12.2019 von Schmidt, Lott und Schneider-Johne

Als Weihnachtsgeschenk an die Hörer hat der bekannte Podcast Stay Forever von Christian Schmidt und Gunnar Lott einige Folgen ihrer Nebenreihen frei gegeben, die normalerweise nur Patreon-Unterstützern zugänglich sind. Darunter ein Interview mit Boris Schneider-Johne über seine Zeit bei Microsoft, während der er an der Entwicklung und vor allem der Vermarktung der XBox 360 beteiligt war. Warum durfte die XBox 360 nicht XBox 2 heißen? Was war der wirkliche Grund für die häufigen Ausfälle? Boris plaudert aus dem Nähkästchen und verrät auch so manches Firmengeheimnis!

Aus dem GG-Archiv: Interview mit Boris Schneider

gamersglobal.de am 06.07.2009 // Interview von Jörg Langer

Was Stay Forever kann, konnte GamersGlobal schon vor zehn Jahren! Im Rahmen einer Monkey Island-Spezialwoche führte Jörg Langer ein Interview mit dem Gründungsmitglied von PC Player und PowerPlay Boris Schneider-Johne.

Im Video: 2.000 Drohnen statt Feuerwerk, Happy New Year 2020!

Feuerwerk ist umweltschädlich. Die Feinstaubbelastung liegt 1000-fach über allen Grenzwerten. Tiere kriegen wahlweise Angst, Hörschäden oder verbrennen. Kurz: Böller sind out, Drohnen sind in! Shanghai beweist, dass man trotzdem ein sprichwörtliches Feuerwerk an Lichteffekten an den Himmel zaubern kann, ganz ohne Lärm und Brandgefahr.

Wenn ihr Steffi jemals wiedersehen wollt, sendet 100 Credits an ... ähm, falscher Text. Wenn ihr Hinweise zu Lese- oder Videotipps habt, sendet bitte eine PN an Q-Bert und Necromanus.