Jubiläen, Konsequenzen und mehr

Alles hat ein Ende nur die Lesetipps haben keins. Jawoll, mein Schatz: Das hier wird die letzte Ausgabe sein, die ich zusammengestellt habe. Hoffentlich habt ihr Spaß damit. Genug Anlass zum Feiern gibt es aber auch allemal: Gleich drei Jubiläen haben es in die Auflistung geschafft – und noch dazu ganz fabelhafte Party-Musik.

Für den nachvollziehbaren Fall, dass einer oder eine von euch Lust hat, sich dem Ein-Mann-Team rund um Necromanus anzuschließen und die Lesetipps zu betreuen: Meldet euch per PN bei ihm. Es tut fast gar nicht weh!

40 Jahre Windows: Am Anfang war heiße Luft

heise.de vom 10. November 2023 von Deltef Borchers

Vor 40 Jahren traten Bill Gates und Paul Allen vor die versammelte Presse und kündigten Microsoft Windows an. Das klingt für heutige Ohren lapidar, doch damals geriet die Firma unter Konkurrenzdruck. Neben Apple arbeitete auch Visicorp an einer graphischen Oberfläche und Microsoft musste handeln. Dass Gates praktisch nichts vorzuweisen hatte, fiel im ersten Moment noch nicht auf, doch im Laufe der Entwicklungszeit bekam er den Spitznamen "Viscount of Vaporware" verpasst.

Doch was war das eigentlich, was Bill Gates in New York zeigte? Intern nur "smoke and mirrors demo" genannt, war Windows nichts mehr als ein paar zusammenkopierte Screenshots in Anlehnung an die Menüstruktur von Multiplan. Die Demo erschien in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Byte, die zuvor viel ausführlicher über VisiON berichtet hatte.



Ein Brunnen voll Leichen: Moral und Ethik in Spielen

spieleratgeber-nrw.de vom 14. November 2023 von Nora Beyer

Der Titel ist Programm: Was ist Moral? Was ist Ethik? Und wie können diese Begriffe in Spielen interessant dargestellt werden? Anhand einiger bekannter Titel aber auch kleinerer Spiele wie "September 12" versucht sich Nora Beyer zusammen mit Dr. Peter Podrez an einer Erklärung.

Wichtig für die moralische Komplexität eines Spiels ist vor allem die Frage: Haben die Handlungen der Spielenden Konsequenzen? Hier gibt es immer noch viel Nachholbedarf in Spielen. Denn: Zwar gibt es viele Spiele wie »The Wolf Among Us«, »The Walking Dead«, »Knights of the Old Republic«, »BioShock« oder die »Dragon Age«-Reihe, die moralische Entscheidungen im Spiel gezielt bewerben – aber sehr tief reichen diese zumeist nicht. Und: Sie zwingen die Spielenden oft in moralische Normen, ohne diese zugleich transparent zu machen.



Der Begriff "Indie-Spiele" ist kaputt

heise.de vom 15. November 2023 von Daniel Herbig

Schon Herbert Grönemeyer wollte von uns wissen, wann denn ein Mann nun ein Mann wäre. Eine ähnlich tiefschürfende Frage stellt hier Daniel Herbig: Wie definiert man heutzutage einen Indie-Titel? Ist Dave the Diver wirklich Indie, wenn dessen Entwicklerteam innerhalb des Publishers Nexon gegründet wurde, der im letzten Quartal schlappe 700 Millionen Dollar umgesetzt hat? Oder umgekehrt: Ist Baldur's Gate 3 ein Indie-Titel, weil er ohne großen Publisher entstand?

Studios schmücken sich gerne als "Indie". Indie-Spiele sind sympathisch, hip, kreativ, ein Gegenentwurf zu den vermeintlich seelenlosen und geldgeilen Triple-A-Produktionen. Indie-Fans sehen sich als kultivierte Spiele-Genießer. Wer sein Spiel mit dem Indie-Label auf den Markt wirft, genießt Wohlwollen und darf bei Problemen auf mehr Nachsicht hoffen. Und es muss sich bei den Awards-Shows, die teilweise hoch dotiert sind, eben nicht wie "Baldur's Gate 3" mit "Spider-Man 2" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" messen, sondern mit "Cocoon", "Dredge" und "Viewfinder".



Du kommst hier nicht rein!

gameswirtschaft.de vom 10. November 2023 von Petra Fröhlich

Die guten Themen liegen gerne auf der Straße – oder im Falle von Petra Fröhlichs Artikel auf dem Sonnendeck. Denn eine VIP-Veranstaltung an Bord ihres Feriendomizils lässt sie über Bonus-Programme im realen und im digitalen Leben nachdenken.

Nun sind derlei Vielflieger-Programme ja nichts Neues. Als Verbraucher wird einem regelrecht antrainiert, dass es für entsprechende Extra-Kohle auch Extra-Leistung gibt – ob Krankenversicherung, ICE-Waggon, Freizeitpark oder Front-of-Stage-Platz bei Konzerten. Meine Bahncard hat mir zum Beispiel neben potenziellen Freifahrten, Upgrades und bestenfalls theoretischem DB-Lounge-Zugang kürzlich auch ein Bündel Getränke-Gutscheine in die App gespült, die ich seitdem ‚abbaue‘. Was schwerer fällt, als es klingt: Mal streikt die Kaffeemaschine, mal ist das Personal mit dem Einscannen des Barcodes überfordert, mal fehlt der komplette Waggon mit dem Bordbistro.



30 Jahre "Rebel Assault" - Genau wie im Kino

heise.de vom 25. November 2023 von Paul Kautz

Wenn Maverick das Jubiläum liegen lässt, muss eben Paul Kautz ran: Eines DER Spiele, das für die schnelle Verbreitung eines CD-ROM-Laufwerks gesorgt hat, feiert Geburtstag! Endlich selbst als Rebell dem bösen Imperium entgegentreten und filmreife Action erleben. Oder so.

Was war es denn, das die Testermassen im Allgemeinen derart aus ihren Hosen hüpfen ließ? Man muss ganz ehrlich sein: Es war die Grafik. "Rebel Assault" sah besser aus als jedes andere Spiel. Viel zu gut für die damalige Zeit. Es war "Star Wars" für Zuhause. Es bot sogar direkt aus dem ersten Film digitalisierte Szenen. Etwas, das heute mit jedem Smartphone erledigt werden könnte, aber damals ein extrem aufwendiger und zeitfressender Prozess war.

Wie man mit einer Wassermühle zum Indie-Games-Entwickler wird

videospielgeschichten.de vom 28. Oktober 2023 von Thekla Barck

Jeder Gamer hat sie in einer vergessenen Schublade im Hirn oder im Keller: die eigene Spielidee, die irgendwann mal ganz bestimmt Realität wird. So ähnlich erging es auch Thekla Barck, die sich diesen Wunschtraum aber gerade tatsächlich verwirklicht. Hier beschreibt sie ihren Werdegang und die ersten Gehversuche hin zum ersten eigenen Spiel.

Da es mir immer leichter fiel, konkret an etwas zu arbeiten, erdachte ich eine bewusst kurze Story mit einem besonderen Schauplatz. Ich bin (vermutlich beeinflusst von Geschichten wie Krabat) ein großer Fan von Wassermühlen und wie schon erwähnt, wollte ich den Ort des Spielgeschehens eine wichtige Rolle spielen lassen. Daher entschied ich mich für eine alte Wassermühle als Ort der Handlung. Für genug stimmungsvollen Gruselanteil, sollte das Spiel natürlich nachts und bei Gewitter spielen.



Schlapphund + Hasendingens = Anarchie

heise.de vom 27. November 2023 von Gerald Himmelein

Und noch ein LucasArts-Jubiläum: Die Freelance Police-Mitarbeiter Sam & Max feiern 30. Dienstjubiläum. Ihr buntes und durchgedrehtes Adventure ist im Gegensatz zu dem weiter oben gefeierten Rebel Assault blendend gealtert. Gerald Himmelein wirft einen Blick in den Rückspiegel und hofft, dass die beiden dort nicht zu sehen sind.

Jenseits der liebevollen Hommages zeigt "Hit the Road" auch immer wieder die Krallen. Der glücklose Bernard aus DOTT steht bei Sam & Max hinter dem Tresen der Burgerbude und hasst den Job dort. Der niederträchtige Country-Sänger Conroy Bumpus trägt ein schlecht sitzendes Toupet, ist ein Gigantomane und wird von einem tumben Bodyguard in speckiger Lederjacke begleitet, der zu allem Überfluss auch noch Lee-Harvey heißt. Im protzigen Anwesen "Bumpusville", einem hässlichen Möchtegern-Graceland, teilt Sam auch hämisch gegen die erste Welle des Virtual-Reality-Hypes aus.

Im Video: Frank Klepacki & The Tiberian Sons live

Es ist Wochenende! Also Boxen aufdrehen und hoch die Hände. Mir fällt das leicht bei einem so wunderbaren Querschnitt durch die Command&Conquer-Geschichte!

Das war sie: Meine letzte Zusammenstellung der Lesetipps. Danke an alle, die mir so schöne Beiträge zugeschickt haben. In dieser Ausgabe waren das Robokopp und Drapondur!

Eine besondere Freude könnt ihr Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an ihn und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung. Oder ihr werdet gleich Teil des Teams!