Amazon Prime Gaming im April mit Wolfenstein - The New Order

Amazon hält an der wöchentlichen Veröffentlichung neuer Gratis-Games (ohne Zusatzkosten) für seine Prime-Abonnenten fest. Jeden Donnerstag könnt ihr auf der Prime-Gaming-Webseite eurer digitalen Sammlung neue PC-Spiele hinzufügen. Das Highlight im April ist dabei wohl Wolfenstein - The New Order (im Test; Note: 7.5). Ab dem 6. April erhaltet ihr für den Egoshooter aus dem Jahr 2014 einen Key zum Einlösen auf GOG.com. Auch Liebhaber von Retro-Arcade-Spielen werden im Laufe des Aprils mehrfach fündig.

Ebenfalls am 6. April findet ihr dort:

Ninja Commando (Shoot-em-up; zum Steckbrief)

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) Art of Fighting 3 - The Path of the Warrior (Prügelspiel; zum Steckbrief)

Am 13. April geht es weiter mit:

The Beast Inside (Ego-Adventure; zum Steckbrief)

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) Icewind Dale - Enhanced Edition (Gruppen-RPG; zum Steckbrief)

(Gruppen-RPG; zum Steckbrief) Crossed Swords (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Ghost Pilots (Shoot-em-up; zum Steckbrief)

Dann folgen am 20. April:

Beholder 2 (2D-Actionadventure; zum Steckbrief)

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) Terraformers (Aufbauspiel; siehe News; zum Steckbrief)

(Aufbauspiel; siehe News; zum Steckbrief) Metal Slug 4 (Shoot-em-up; zum Steckbrief)

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) Ninja Master's Haoh-Ninpo-Cho (Prügelspiel; zum Steckbrief)

Und den Abschluss bilden am 27. April:

Looking for Aliens (Puzzle/Logik; zum Steckbrief)

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) Grime (Action-RPG; siehe News; zum Steckbrief)

(Action-RPG; siehe News; zum Steckbrief) Sengoku (Prügelspiel; zum Steckbrief)

(Prügelspiel; zum Steckbrief) Magician Lord (Shoot-em-up; zum Steckbrief)

Wie immer gilt: Als Prime-Abonnent dürft ihr monatlich ohne Zusatzkosten ein Twitch-Abo verschenken und damit GamersGlobal unterstützen. Wie dies funktioniert, könnt ihr zum Beispiel hier nachlesen.