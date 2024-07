Schneiden, Ha(c)ken, Schießen

So groß wie das Startgebiet Limgrave, meinte Game Director Hidetaki Miyazaki, sei die Welt im Elden-Ring-DLC. Das könnte ungefähr stimmen – aber nur wenn man allein von oben auf die Karte schaut. Er hat wohl vergessen die dritte Dimension zu berücksichtigen. Kann ja mal passieren. Die unheimliche vertikale Dichte des neuen Gebiets hätte fast die Lesetipps verzögert. Aber nur fast! Hier sind sie also, pünktlich wie der Sonnenschein im Juli.



Rasenmähen als Computerspiel: „Nach 30 Minuten hatte ich das Gefühl, ich sterbe"

freitag.de am 26.06.2024 von Rich Pelley

Den Anfang macht ein Selbstversuch am Lawn Mowing Simulator, der tiefer geht als Jörgs Versuch vor drei Jahren. Mit erstaunlichem Elan beschäftigt sich der Autor nicht nur mit dem Spielerlebnis, sondern auch mit den Hintergründen auf dem virtuellen wie realen Rasen.

"Beim Rasenmäherfahren kommt es aufs Steuern an, da man sein Körpergewicht verlagert, um die Maschine aufrecht zu halten", sagt er. "Man müsste noch die physische Erfahrung hinzufügen, auf einer ungefederten Maschine auf einer Grasbahn herumzuhüpfen."

Online-Game simuliert den frustvollen Berliner Wohnungsmarkt

von rbb24.de und radioeins am 20.06.2024

Fast so viel Spaß wie die virtuelle Grünpflege macht derzeit die Wohnungssuche, vor allem für junge Paare, die eventuell auch schon Nachwuchs haben. Satirisch aufgegriffen hat dies eine Gruppe um den Blogger Bastien Allibert, der seit 2011 auf settle-in-berlin.com internationalen Zuzüglern hilft.

Bevor es losgeht, macht das Spiel erst einmal klar: "Die Mietpreise haben sich seit 2011 fast verdoppelt" und es würden zehntausende Wohnungen in Berlin fehlen. Und dann kommt die Frage: "Wird es dir gelingen eine Wohnung zu finden, bevor dein Geld ausgeht?" Das Spiel geht los.

Kannste abhaken

spiegel.de am 28.06.2024, von Torsten Kleinz

Apropos unspaßige Spiele: Anscheinend finden gerade viele Personen Spaß daran, einge von einer Million Checkboxen abzuhaken, in "Konkurrenz" mit anderen "Mitspielern". Die Website onemillioncheckboxes ermöglicht genau dies, und nur dies. Das hindert die Internetgemeinde aber nicht daran, komplexe Animationen wie Bad Apple (aus dem Doujinshi-Spiel Tohou) zu realisieren.

Die Spielregeln sind einfach erklärt: Wenn man eine leere Box anklickt, erscheint ein Haken, der zeigt, dass man die Box angeklickt hat. Klickt man eine bereits angewählte Box, verschwindet der Haken wieder. Ansonsten passiert dort nichts.

Wer benutzt eigentlich noch Disketten?

golem.de am 16.06.2024, von Martin Wolf

Einen Blick auf ein fast vergessenes Medium wirft der nächste Artikel. Erkennen doch manche Spätgeborene im Speichersymbol eine Kaffeemaschine, ist dieses doch eigentlich der 3,5-Zoll-Diskette nachempfunden. Wer nutzt eigentlich noch Disketten und wieso? Martin Wolf nimmt euch mit auf eine Reise über 50 Jahre.

Auch die erste Generation ICE-Züge der Deutschen Bahn hatte bis vor Kurzem noch Diskettenlaufwerke an Bord. Auf ihnen waren die Reservierungsdaten für die Platzkarten gespeichert. Inzwischen funktioniert die Übertragung allerdings per Funk – wohl auch, weil das System nicht sicherheitskritisch ist.

25 Jahre "Counter-Strike": Von der Mod zur Weltherrschaft​

heise.de am 19.06.2024, von Paul Kautz

Nicht 50 Jahre, sondern nur halb so alt ist das Phänomen Counter-Strike. Damals, noch als Mod für Half-Life, verbreitete sich der Taktik-PvP-Shooter wie ein Steppenbrand über die Schulhöfe und LAN-Partys – nicht nur in der Bundesrepublik. Der multimediale Retrogamer Paul Kautz wirft für Heise einen Blick auf die Anfänge.

Hach. Was hat dieses Spiel um die Jahrtausendwende meine privaten LAN-Parties dominiert! Wir haben damals viel gespielt: "StarCraft", "Quake 3 Arena", "Armagetron", "Team Fortress Classic" – aber nachdem wir erst mal "Counter-Strike"-Blut geleckt hatten, gab’s kein Zurück mehr.

Die Stasi spielte mit

zeit.de am 21.11.2018, von Denis Gießler

Letzten Monat gab es ein interessantes Interview mit René Meyer (ja, der Mogelpower-Retroarea-René-Meyer). Ergänzend dazu möchte ich hier für Interessierte noch weitere Zeitzeugenberichte liefern (oder eher RoT, er hat die Hinweise gegeben). Wer die Ost-Spiele selbst einmal anzocken möchte, kann das auch in einem KC85-Onlineemulator tun. Wissbegierige, die beim Pendeln lieber einen Podcast auf die Ohren wollen, können in Wir waren Pioniere: Videogames in der DDR reinhören. Die sechsteilige Serie führt in die Kindheit der beiden Journalisten Thilo Mischke und Sven Stillich.

Dass staatliche Organe der DDR die Aktivitäten des Computerklubs misstrauisch beäugten, war Paubel schon vor 30 Jahren klar. Er wusste nur nicht, was genau die Stasi wusste. Und wer sie wie mit Informationen belieferte.

GG-Archiv

Passend zur diesjährigen Silberhochzeit von Terroristen und Counter-Terroristen: In seiner ersten Kolumne beleuchtete der GG-Autor Harald Fränkel "Die Kunst des Cam Pen", also die Unsitte des Auflauerns, nicht nur in Taktikshootern.

Im Video

Wir haben jetzt die Zutaten alte Spiele, unspaßige Spiele und Harald Fränkel. Einmal in den Kupfertopf unter Rühren aufkochen und dann könnt ihr Harald in diesem Video zusehen, wie er sich ordentlich eine halbe Stunde den Joystick durchschüttelt. Das Spiel 10.000 Meters am C64 ist wie Summer-Games-Langlauf, nur länger und mit mehr Verschleiß – beim Spieler wie am Joystick.

Danke für das Lesen der diesmonatlichen Lesetipps. Mögen euch in den nächsten Wochen der Windgott Ehecatl und der Regengott Tlaloc gnädig sein und ihr vielleicht sogar den Sommer genießen. Vielen Dank für die Hinweise gehen diesen Monat an Jonas S., Harald Fränkel, Q-Bert, RoT und Drapondur. Eure Einreichungen helfen die Lesetipps interessant und Abwechslungsreich zu gestalten.