Teaser Wochenend-Lesetipps dürfen ruhig auch mal donnerstags erscheinen, zumindest dann, wenn in manchen Bundesländern Feiertag ist und manche schon das lange Wochenende eingeläutet haben.

An dieser Stelle danke ich Julia von Lüttich, dass sie im Jahr 1246 eine Vision hatte und daraufhin einen dunklen Mondflecken als fehlendes Fest zur Verehrung des Leib Christi, also der Hostie, interpretierte. Ohne Mondkrater könnte ich also diese Lesetipps nicht so entspannt und ohne Zeitdruck schreiben. Ähnlich wie religiöse Feiertage sind auch die diesmaligen Einsendungen und Beiträge nur minimal systematisch. Lasst euch also von einem bunten textuellen Frühlingsstrauß überraschen.

(K)eine Frage des Geldes (Fröhlich am Freitag)

gameswirtschaft.de am 24.05.2024, von Petra Fröhlich

Über Geld redet man nicht. So die Regel. Gut, dass Petra Fröhlich als Frau mit ihrer jahrelangen Branchenerfahrung es dennoch tut und überlegt, wieso sich in Polen – ohne zentralistische Förderbemühungen – doch immer wieder neue Studios ansiedeln oder wie Larian Dependancen eröffnen.

[...] obwohl sich die deutsche Politik doch mit ihrer amtlichen Games-Strategie dringend vorgenommen hat, die „Ansiedlung ausländischer Unternehmen“ voranzubringen. Bund, Länder und Kommunen haben parallel einen deutlich dreistelligen Millionen-Betrag in die Hand genommen – mit dem Ergebnis, dass zwar Hunderte UGs und GbRs entstanden sind. Substanzielle Kapitalflüsse für die Gründung von Groß-Filialen waren infolgedessen aber bestenfalls punktuell zu beobachten.

"Hades" oder "Palworld": Willkommen im Zeitalter der unfertigen Spiele

derstandard.at am 18.05.2024 von Rainer Sigl

Larians letztes Spiel, Baldur's Gate 3, ist ein Beispiel für eine Kategorie von Spielen, deren Erfolg Rainer Sigl ein goldenes Zeitalter ausrufen lässt. Es geht ihm um den steigenden Erfolg der unfertig veröffentlichten Spiele. Also der absichtlich unfertigen, die im Early Access wie Bananen beim Kunden reifen.

Ist Early Access vielleicht gar jenes Entwicklungsmodell, das sich in Zukunft als Standard der Branche etablieren könnte? Für viele, die dem Modell historisch oder immer noch wenig abgewinnen können und verächtlich über das "bezahlte Betatesten" nörgeln, ist das ein furchtbarer Gedanke. Allerdings: Bei den Live-Service-Riesen, die sich zunehmend als Blockbuster-Standards der AAA-Industrie durchsetzen, ist ständiges Schrauben und Weiterentwickeln der Spiele ohnedies längst gelebte Realität; und im Indie-Bereich springen Early-Access-Käufer schon längst sozusagen als Vorfinanzierer aus Leidenschaft in die wirtschaftliche Bresche.

Klötzchen, Klötchen, Klötzchen

zeit.de am 19.05.2024, von Henrik Oerding

Seit fast 16 Jahren gibt es GamersGlobal, seit jetzt 15 Jahren ein anderes Gaming-Phänomen. Minecraft und seine Spieler feiern dieses Jahr Kristallhochzeit. Das würdigt die Zeit mit einem Studiobesuch in Stockholm.

Ähnlich wie YouTuber mit ihren Zuschauern stehen und fallen, geht es auch Mojang mit der Minecraft-Community. "Weil Minecraft auf so unterschiedliche Arten gespielt werden kann, müssen wir genau auf die Community hören, damit es für alle Spieler interessant bleibt", sagt Agnes Larsson. [...]. "Wir wollen, dass die Spieler uns vertrauen können", sagt Larsson. "Sie sollen sicher darin sein können, ihre Welt für viele, viele Jahre spielen zu können." Ihre eigene Lieblingswelt sei 13 Jahre alt und sie spiele sie immer noch.

Spielerische Weiterentwicklung auf der 18. Langen Nacht der Computerspiele in Leizig (2024)

spielkritik.com am 14.05.2024, von Dennis Gerecke

Diesen Samstag ist bekanntlich eine wagemutige Reisegruppe bestehend aus RetroGamer- und GG-Chefredakteur, -Redakteur sowie die einem leidenschaftlichem Videospielesammler unterwegs zur Retrobörse nach Rosenheim. Vor gut einem Monat war eine GamersGlobal-User-Delegation auf der Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig, um für RetroGamer und GamersGlobal Aufmerksamkeit zu generieren.

Dennis Gerecke war ebenfalls in Leipzig, hat dort seine Aufmerksamkeit aber seinen Entwickler-Kontakten gewidmet und sich erkundigt, wie es um deren Projekte steht.

Barbara: »…wir haben Studien beendet, wir haben Studien abgebrochen, eine neue Geschäftsführung etabliert. Seit Dienstag bin ich das. Und wir haben ein neues Projekt gestartet. Germinal ist jetzt nur vor Ort, weil wir mit dem anderen Projekt nicht weit genug waren, um es hier zu zeigen.«

Vor MeinMMO: Als das Geld knapp war, schrieb ich Geschichte über schlüpfrige Superhelden

mein-mmo.de am 04.05.2024, von Karsten Scholz

Was mach(t)en freiberufliche Autoren, wenn die üblichen Aufträge nicht genug Kapitalfluss generieren? Der Spielejournalist und Freund der GG-Redaktion Karsten "Podkarsten" Scholz hat einen Blick zurück auf die Anfänge seiner Karriere geworfen. Lest selbst, was Karsten mit Falko Löffler gemein hat.

Es blieb jedoch nicht bei strahlendem Sonnenschein und Wind in den Segeln. Mein Karriere-Kutter steuerte nach den ersten Jahren Freiberuflichkeit auf eine Sturmfront zu. Die MMOPRO bekam keinen Fuß auf den Boden und musste eingestellt werden. Zudem erschienen sukzessive immer weniger Online-Rollenspiele, die einen Hype entfesseln konnten, der Sonderhefte und große Guide-Strecken rechtfertigte.

Sind digitale Spiele politisch?

spielkult.hypotheses.org am 01.05.2024, von Eugen Pfister

Um die Politisierung oder politische Bedeutung der Computerspiele wurde schon sehr viel debattiert. Die wohl kürzeste Ausführung (aber keine unbegründete) stammt vom Leiter des Forschungsprojektes Confoederatio Ludens an der Hochschule der Künste Bern Eugen Pfister. Lest gerne die unter dem Blogbeitrag verlinkten Quellen, wenn euch die Lektüre neugierig gemacht hat.

Ja.

GG-Mottenkiste

Passend zu diesen, meinen ersten, Lesetipps nun der Griff in die GG-Mottenkiste. Die ersten Fotos des Monats, die nicht im Premium-Magazin "abgedruckt" sind, stammen aus dem März 2021. Es könnten keine ikonischeren Fotos sein. Das Making-Of zum legendären Battle-Brothers-Rekrutierungsvideo, FFP2-Masken, Büroumzug. Dieser Monat hatte einfach alles.

Im Video: Werden Spiele absichtlich unfertig veröffentlicht?

Beim diesmonatigen Video kommen wir noch einmal zu den unfertigen Spielen zurück. In ihrem Talkformat DevPlay reden Antony Christoulakis von Keen Games, Adrian Goersch von Black Forest Games und Jan Theysen von King Art über die Gründe ein Spiel, absichtlich oder nicht, unfertig auf den Markt zu bringen.

Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt: Vielen Dank fürs Lesen. Besonderer Dank an Necromanus und Ganon für das Einsenden der Artikel. Zögert nicht und schickt was euch schmunzeln, grübeln oder staunen lässt und irgendwie mit unserem Hobby zu tun hat via PN an Hannes Herrmann. Ich freue mich über Einsendungen. Ihr euch dann auch, wenn ihr sie nächsten Monat hier seht.