Wochenend-Lesetipps 08/2023: Robokopp hat keinen Namen, er hat ein Programm

Spiel-Überdosis Japan-Indies und mehr

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jagged Alliance 2 ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Herzlich Willkommen zur Robokopp (und Co.)-Edition der Lesetipps. Dieser umtriebige Gesetzeshüter-User hat den Großteil der heutigen Beiträge ganz alleine festgenommen und der Gerechtigkeit übergeben. Widerstand ist zwecklos. Hier gibt es nichts zu sehen, weiterlesen!

"Mickrige Videowürmer": Wie die Gamer ins Fernsehen kamen

DWDL.de vom 08.07.2023 von Christian Richter

Im Gegensatz zu den Erzählungen, die wir unseren Kindern auftischen, waren Menschen, die heute zwischen 30 und 60 sind, nicht jede freie Minute an der frischen Luft und haben mit Stöckchen am Bach gespielt. Für viele Heranwachsende dieser Generationen war der Fernseher ein Quell ständiger Freude – wenn nicht gerade Sendeschluss war oder die drei Programme mal wieder nur Sachen für Erwachsene gezeigt haben. Auch das damals neue Hobby "Gaming" schlich sich Stück für Stück in die Kanäle. Über einige dieser frühen Versuche samt ihrer Schwierigkeiten erzählt Christian Richter. Hier ein Zitat über die SAT1-Show "Games World":

Hausherr vom "Schloss der Spiele" war Robby Rob, der sich wiederum selbst zum "Herren der Spiele" befördert hatte und jede Ausgabe mit einem Trampolin-Sprung einläutete. Dahinter verbarg sich der Schauspieler Robert-Victor Minich, der im Rahmen seiner Rolle mit den Teenagern abschätzig umging und die "mickrigen Videowürmer" pausenlos anpöbelte. Zu seinem festen Kostüm gehörte ein gestreifter Pullover, eine Kontrastbrille und eine markante rote Kappe. An seiner Seite erklärte Norman Adelhütte in wechselnden Outfits die jeweiligen Spielregeln und kommentierte den Ablauf.

Der Zauber des Fotomodus in Spielen

Videospielgeschichten.de vom 09.07.2023 von Steph

Der Fotomodus hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil vieler Spiele etabliert. Wer ihn wie ich nur wegen der DU-Galerie und eventuell zu erreichender Achievements aktiviert, beraubt sich einer ganz eigenen kreativen Spielwiese, wie Steph berichtet. Ihr Artikel geht erst allgemein auf die Möglichkeiten ein, bevor sie viele eigene Bilder aus unterschiedlichen Genres präsentiert.

Seit Jahren ein etablierter Bestandteil vieler Spiele, ist der Fotomodus hier nicht nur eine einfache Funktion um Screenshots zu machen, er ist viel mehr ein Werkzeug für künstlerisches Schaffen. Durch die Vielzahl an Optionen, die der Fotomodus bietet, können wir unsere Fotos individuell gestalten und unseren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen. Von der Wahl des Kamerawinkels über die Anpassung der Belichtung bis hin zur Nutzung von Filtern und Effekten, der Fotomodus ermöglicht es uns visuelle Geschichten zu erzählen. Es ist, als ob wir selbst zum “Creative-Director” werden und die Welt nach unseren eigenen Vorstellungen inszenieren.

Japans Indie-Szene steht an einem Wendepunkt

Superlevel.de vom 13.07.2023 von Anh-Thu Nguyen

Schon Johann Wolfgang von Goethe schrieb "Amerika, du hast es besser", bezog sich aber im Vergleich auf das gute alte Europa. Und damit hat dieser Einstieg überhaupt nichts mit dem hier empfohlenen Artikel zu schaffen – aber ein wenig Kultur hat noch keiner Tipps-News geschadet.

Hier jedenfalls beleuchtet Anh-Thy Nguyen die Indie-Szene Japans. Während in anderen Teilen der Welt dieser Bereich ein steter Quell neuer Ideen ist und sich immer mehr professionalisiert hat, ist er in Japan noch ein zartes Pflänzchen. Eine Förderung vergleichbar der deutschen Games-Förderung existiert dort nicht, neu ausgebildete Entwickler gehen eher zu großen Firmen. Kleine Warnung vorab: In dem langen Artikel wird gegendert. Nicht, dass zart besaitete Gamer-Seelen noch zu Schaden kommen.

Eines der größten Probleme, vor denen Indie-Entwickler*innen in Japan stehen, sind die fehlenden finanziellen Mittel, um ihre Projekte umzusetzen. Auf internationales Crowdfunding können sie dafür nur begrenzt zurückgreifen. Plattformen wie Kickstarter, auf denen Projekte vorfinanziert werden können, bringen finanzielle Sicherheit für Entwickler*innen, geben ihnen aber auch die Möglichkeit eine Idee zu bewerben, Interesse zu wecken und eine Community aufzubauen. Allerdings findet der Austausch auf Kickstarter hauptsächlich auf Englisch statt. Laut einer Umfrage innerhalb der asobu-Community aus dem Jahr 2022 mit knapp 70 Teilnehmenden waren nur die Hälfte der Spieleentwickler*innen der Sprache mächtig. Eine Vorfinanzierung gibt es daher oft nicht – eine immense Hürde für viele Entwickler*innen.

Zu viel gespielt: Wenn der Ekel kommt

DerStandard.at vom 22.07.2023 von Rainer Sigl

Wie lange braucht ihr, um ein Spiel als misslungen abzuhaken und beiseite zu legen? Zehn Minuten? Zwei Stunden? Hängt davon ab? Einige Online-Rezensionen legen nahe, dass es dort draußen Spieler gibt, die nicht nur den Spielen länger eine Chance geben, sondern Spielzeiten von über 1000 Stunden anhäufen, um dann ein vernichtendes Urteil zu fällen. Rainer Sigl hat einige dieser Fälle gesammelt und versucht, die Motivation dieser Rezensenten zu verstehen. Warum bewerten manche Spieler Dinge, in die sie so viel Zeit gesteckt haben, nachträglich negativ? Liegt es am Hobby?

Irgendwie ungerecht: Wer überdurchschnittlich viel liest, bingewatcht, sich mit Musik beschäftigt oder sich auch nur anderen Spielen als elektronischen widmet, muss eher nicht befürchten, von breiten Teilen der Gesellschaft dafür reflexhaft negativ beurteilt zu werden. Dass die mit Videospielen verbrachte Lebenszeit prinzipiell "verschwendet" ist, ist ein Vorurteil, das – jede Wette – auch in den Kommentaren zu diesem Text wieder fröhliche Urständ feiern wird.

Ideologiekritik und Computerspiele: Was sind das für Welten?

nd-aktuell.de vom 24.07.2023 von Alex Struwe

Für dieses lange Interview von Alex Struwe müsst ihr euch ein wenig Zeit nehmen. Er spricht mit dem Philosophen Daniel Martin Feige unter anderem über dessen Buch zur philosophischen Ästhetik von Computerspielen, das er 2015 vorgelegt hat. Was bedeutet es, dass Computerspiele im Mainstream angekommen sind? Ist Nostalgie ein bestimmender Faktor aktueller Games-Tendenzen? Auch die Themen Let’s Plays und emanzipatorische Spiele werden gestreift. Sollte das alles zu verkopft klingen, wird euch hoffentlich dieser Ausschnitt vom Gegenteil überzeugen:

Natürlich wird in der Games-Kultur auch Kritik geübt. Es gab große Kontroversen um Frauenbilder oder auch Gewalt in Games. Das sind aber Perspektiven, die ich, ehrlich gesagt, nicht grundlegend genug finde. Man kann rassistische, sexistische, klassistische Videospiele als solche brandmarken, aber man muss trotzdem sehr genau hinschauen, ob das Spiel selbst wirklich so dumm ist, wie die Diskurse es manchmal darstellen. Die Kritik darf nicht auf einer Zitatebene verbleiben, dass da ein Frauenbild auftaucht und das Spiel deswegen sexistisch sei, sondern man kann sich anschauen, ob dieses Spiel sich dazu gebrochen verhält. Die Kritik geht manchmal auch schief in solchen Empörungswellen… Spiele dadurch zu kritisieren, dass man überall politische Strukturen entdeckt, das finde ich einfach trivial. Natürlich braucht es diese Hinweise, denn wenn wir uns die Gaming-Community ehrlicherweise anschauen, besteht diese zu großen Teilen und in bestimmten Kontexten immer noch aus Männern, die rumbrüllen, dass sie gerade nur ein Spiel spielen und Politik doch bitte rauszuhalten sei. Da muss man darauf hinweisen, dass diese Position einfach Bullshit ist, Ende.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Jagged Alliance 2

GamersGlobal.de vom 27.09.2016 von mrkhfloppy

Die Geschichte rund um die Fortsetzungen der Söldner-Simulation Jagged Alliance ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Gilt doch trotz der erst kürzlich erschienenen Fortsetzung Jagged Alliance 3 dessen direkter Vorgänger aus dem Jahre 1999 immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten. Ihr glaubt mir nicht? Dann lest euch diesen kurzweiligen Artikel von mrkhfloppy durch, der schon vor sieben Jahren wusste, wie man selbst die Leser mitnimmt, die sich für solche Spiele-Perlen nicht interessieren.

Der Laptop von Kyle Simmons befindet sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Das Gehäuse wird nur noch durch Klebeband und selbst montierte Schrauben zusammengehalten, der Bildschirm ist zersplittert und die Beschriftung der Tasten kaum noch zu entziffern. Der 34-jährige Amerikaner starrt auf die kryptische Fehlermeldung des blau gefärbten Bildschirms und muss das Gerät neustarten. Wieder und wieder. Frustration spiegelt sich in seinen Augen, doch er arbeitet akribisch und ruhig weiter. Simmons steht über das Gerät gebeugt an einem Kartentisch, an dessen kurzen Ende wir Platz genommen haben.

Im Video: Nintendo Facts zum Einschlafen

Der aktuelle Video-Tipp ersetzt die gute alte Hörspiel-Folge der Drei Fragezeichen: Mit „1 hour of Nintendo Facts to fall asleep to“ gehören Schlafstörungen hoffentlich der Vergangenheit an.

Auch diese Woche geht der Dank an die Tippgeber, namentlich Alain, Jonas S. und Rokokopp

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.