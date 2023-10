Ohne Druck, mit Druckerzeugnissen

Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe der Lesetipps. Vorab: Der Titel ist kein Schreibfehler. Mal sehen, wer am Ende rausbekommen hat, was Damoflage sein soll. Das wird morgen abgefragt!

Aber nun ganz ohne Druck: Viel Spaß.

Games im Schulunterricht

taz.de vom 6. September 2023 von Denis Giessler

Spiele, mit denen Wissen vermittelt werden soll, gibt es mittlerweile einige auf dem Markt. Aber dass sich neben den üblichen Verdächtigen wie der Discovery Tour der letzten Assassin’s Creed-Teile oder Through the Darkest of Times auch einige auf den ersten Blick seltsame Kandidaten anbieten, hat mich überrascht. Mario Kart und Firewatch in der Schule? Dass das geht und neben Spaß auch tatsächlich Erkenntnisgewinn bringt, beweist dieser Artikel – wenn denn die Ausstattung der Schule so etwas zulässt:

Für den Unterricht geeignete Games wandern in die Datenbank, die mittlerweile prall gefüllt ist. Sie soll Lehrkräften den Zugang erleichtern. Mehr als 130 Games sind darin enthalten, dazu gibt es Tipps, für welche Fächer und Jahrgangsstufen die Titel geeignet sind. So würde sich das Action-Adventure "Firewatch" etwa für Deutsch, Englisch und Ethik eignen. Darin steuern Spie­le­r:in­nen einen einsamen Parkwächter im Yosemite-US-Nationalpark und klären rätselhafte Vorkommnisse auf. "Es geht hier nicht ums bloße Zocken, sondern um konkrete Kompetenzen, die vermittelt werden sollen", sagt Boelmann.

Game-Controller und Spiele für Zocker mit Tetraplegie

der-querschnitt.de vom 7. September 2023 von Ursula Willimsky

Tetraplegiker sind Menschen, bei denen alle vier Extremitäten gelähmt sind. Laut Google ist diese Gruppe in Deutschland derzeit knapp über 20.000 Menschen groß – und natürlich finden sich auch in dieser Gruppe Games-Begeisterte. Dennis Winkens ist einer davon. Er erzählt von den besonderen Hürden, die manche Spiele an die Bedienung stellen, von gut geeigneten Einsteiger-Spielen für die Mund-Steuerung (für mich überraschend auch Assassin’s Creed) und den verschiedenen Controllern wie dem Quadstick, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind.

Gerade bei Rocket League zeigt sich, weshalb das Zocken am Computer für möglichst viele Menschen barrierefrei möglich sein sollte: In der Welt der Avatare und virtuellen Herausforderungen geht es nicht nur um Geschicklichkeit und strategisches Denken, sondern vor allem auch darum, neue Leute kennenzulernen und Mitglied einer Community von Gleichgesinnten zu sein.

Papa und ich - damals und für immer

videospielgeschichten.de vom 8. September 2023 von Lea Irion

Einen mal ganz anderen Text liefert uns Lea Irion. Sie schreibt über die starke Bindung, die sie mit ihrem Vater zusammen hielt, obwohl andere Faktoren sich dazwischen gedrängelt haben. Wie viele Erinnerungen gemeinsames Zocken am alten Bürorechner in der Kindheit geschaffen wurden und dass sie geholfen haben, die Differenzen vielleicht nicht zu überwinden, aber tragfähig zu übertünchen.

Papas Büro war mein verbotener Rückzugsort. Lange durfte ich ja nie drin sein, ich war schließlich noch sehr klein und wollte die von Mama angedrohten viereckigen Augen nicht riskieren. Eine Stunde war in Ordnung, viel zu kurz natürlich. Aber manchmal, wenn Papa Zeit hatte, hat sich die Stunde verdoppelt. Dann saß er auf dem großen Bürostuhl und ich auf seinem Schoß, dann waren meine Füße sicher vor der riesengroßen Kabelschlange und Papa konnte sowieso viel besser mit Maus und Tastatur umgehen.

Warum wir jetzt aussehen wollen wie aus einem Videospiel

elle.de vom 9. September 2023 von Nina Brugger

GamersGlobal ist seit jeher bemüht, auch über Mode zu berichten. Denn nichts passt besser zusammen als gut situierte Gamer mittleren Alters und stylische Klamotten. Was lag also näher, als in dieser Lesetipps-Ausgabe endlich über Modenschauen zu berichten? Richtig: nichts!

Alles hat man irgendwann, irgendwo schon mal gesehen. Nichts überrascht mehr. Nische als neue Normalität – Videospiele und Anime längst Mainstream-Phänomen. "Marken machen sich dies zunutze und kreieren visuell beeindruckende Produkte wie die von Astro Boy inspirierten großen, roten Stiefel von Mschf, die auch als Kommentar zu Memes dienen. Marken beginnen, ihren Erfolg an ihrem kulturellen Einfluss und ihrer Viralität in den sozialen Medien zu messen. Diese experimentierfreudige Kohorte setzt auf eine bewusst absurde und humorvolle Ästhetik, die ein Gefühl von Freude und Verspieltheit hervorruft", so Mia Jacobs.

My fourty years in the game industry

gamedeveloper.com vom 26. September 2023 von Warren Spector

Wenn wir gerade schon bei reichlich bebilderten Artikeln sind, dann springen wir doch von der schillernden Modewelt in die Tiefen einer Karriere, die mittlerweile 40 Jahre andauert. Warren Spector hat tief in seinen Erinnerungen und in seinem Fotoalbum gegraben und lässt uns teilhaben an seinen Jahren bei TSR, Origin, Ion Storm…

Wenn die es nicht schaffen, wer dann?

okcool.space vom 15. September 2023

Das Ende von Mimimi Games kam für die Branche und die Spieler überraschend. Waren doch alle nur auf das neueste Produkt des Studios, Shadow Gambit, gespannt – und dann zogen Johannes Roth und Dominik Abé einfach so den Stecker. Dom Schott hat für diesen Artikel die Stimmung in der Branche eingefangen und mit vielen anderen deutschen Entwicklern gesprochen. Er stößt auf viel Verständnis, aber natürlich auch auf andere Stimmen:

Allerdings gibt es auch kritische Zwischentöne, die OK COOL in den Interviewanfragen und Gesprächen zur Causa Mimimi begegnen. Die Kritiker der Schließung, die nicht namentlich genannt werden wollen, stammen aus der älteren, erfahrenen Industrie-Riege und mahnen die Entscheidung des Gründer-Duos an, das Studio komplett zu schließen und die vielen fähigen, talentierten Angestellten vor die Tür zu setzen, statt einen Nachfolger zu finden.

Interview mit Poki

adventurecorner.de vom 28. August von diversen Autoren

Zur Gamescom hatte das Team des Adventurecorners die Gelegenheit, ein ausführliches Interview mit Jan Baumann, Gamern wohl besser als Poki bekannt, zu führen. Während der erste Teil sich hauptsächlich um Musik- und Bandprojekte dreht, geht es im zweiten Teil viel um die Spiele-Projekte wie die Deponia-Reihe oder Harveys neue Augen. Wobei Poki auch hier immer wieder über die Musik spricht. Und auch über die Zeit nach Deponia 4.

Eine Sache ist mir unabsichtlich passiert, die dann doch irgendwie unfreiwillig komisch war. Ich gab Carsten meine fertig geschriebene Anleitung zur Abnahme und er sagte "Ja, finde ich cool. Ist lustig geworden, aber ich versteh nicht warum hier im Inhaltsverzeichnis ein Kapitel über den Leopardenmodus steht." In 'Paradise' konnte man an einer Stelle einen Leoparden steuern, was unfassbar sinnlos war, wenn ich mich recht entsinne. Und weil es sich so scheiße gesteuert hat, gab's einen extra Absatz in der Anleitung. Der tigert halt nur im Käfig hin und her und man weiß auch nicht so richtig, was man da machen soll. Auf jeden Fall habe ich versehentlich die Inhaltsangabe vergessen zu aktualisieren. Und dann war noch dieser Punkt mit dem Leopardenmodus drin und auf der entsprechenden Seite stand da nichts.

Die Neugierde des Spielers von Anfang an belohnen

Zeit.de vom 2. September 2023 von Florian Eichel und Hendrik Oerding

Todd Howard war 2023 das erste Mal auf der Gamescom, natürlich wegen des neu erscheinenden Starfields. In diesem Interview geht es aber auch viel um die früheren Titel der Firma und die Philosophie, die hinter Bethesdas Open World-Spielen steckt.

Mit Fallout 76 haben wir schlicht nicht geliefert, was wir versprochen hatten. Die Spieler waren also im Recht, uns das zu sagen. Inzwischen haben wir unsere Fehler aufgearbeitet und hingehört, was sich unsere Fans wünschen. Fünf Jahre später ist Fallout 76 ein sehr erfolgreiches Spiel. Die Erfahrung hat uns zu besseren Entwicklern gemacht.

Spielen im Sozialismus

stasi-unterlagen-archiv.de, kein Datum und kein Autor angegeben

Einen ausführlichen Blick in die Computerszene der DDR bietet dieser Artikel. Er vollzieht die Computer-Entwicklung des Landes und Besonderheiten nach. Vor allem dreht sich der Text darum, mit welchen Methoden die Staatssicherheit die Computernutzer überwachen ließ.

Die Mitte der 80er Jahre einsetzende private Nutzung von Heimcomputern beschäftigte ab 1986 verstärkt auch die Stasi. Die Geheimpolizei wollte wissen, was die jungen Menschen mit ihren Geräten anstellten. Dafür nahm sie verschiedene "operative" Aspekte in den Blick: die Kontakte von Computerfans in den Westen, die Gefahr von Virenübertragungen auf DDR-Rechner in Betrieben und staatlichen Stellen, den Schmuggel von Computertechnik und die Einfuhr von Software mit verbotenen Inhalten. Dazu zählten etwa Spiele mit "antisozialistischem Charakter", d. h. NS-Bezügen oder kriegsverherrlichenden Darstellungen.

Myst wird 30

heise.de vom 24. September von Gerald Himmelein

Kaum ein Spiel entzweit die Spielerschaft so sehr wie das 1993 erschienene Adventure Myst der Brüder Robyn und Rand Miller. Die leeren Landschaften, die wunderschönen Grafiken, die sterile Umgebung, die hervorragende Sound-Untermalung, die Rätsel, die krude Geschichte… Ihr seht schon: Ablehnung und Liebe liegen hier nahe beieinander.

Der Artikel geht ein wenig auf die Entstehungsgeschichte ein und beleuchtet die späteren Ausgaben des ersten Myst-Teils. Und dann setzt sich Gerald Himmelein hin und versucht, Myst heute noch mit Genuss zu spielen. Ob das klappt? Nun, lest selbst.

Innerhalb weniger Minuten drängten sich beim Anspielen zahlreiche Fragen auf. Wie soll sich denn hier jemand zurechtfinden? Wenn ich nach rechts klicke, dreht sich die Ansicht mal um 30 Grad, mal um 90, mal um 180. Zur Erinnerung: Das Ur-"Myst" besteht wirklich nur aus einer Aneinanderreihung vorgerenderter Bilder und ist nach heutigem Maßstab eher ein unberechenbarer interaktiver Dia-Abend als ein Spiel. (Jüngere ersetzen hier bitte "Dia-Abend" durch "PowerPoint-Präsentation".)

Starfield Review Controvery (englisch)

gamesindustry.biz vom 1. September 2023 von Brendan Sinclair

Wer hat Review Codes von Starfield vorab bekommen? Und wer nicht? Ausgehend von dieser Frage schwirren Brendan Sinclairs Gedanken rund um das Thema Spiele-Journalismus. Welchen Stellenwert haben Journalisten noch für die Hersteller? Und was bedeutet das für die Zukunft seines Berufsstands?

What I am sure about is they will be worse off without a healthy games press in a number of tangible ways, just as I am sure we are already worse off for every accomplished outlet that gets shut down and every talented games journalist who jumps ship to another field when staying in this one becomes financially untenable.

Ich kann mit dem Zocken nicht aufhören

vice.com vom 31. August 2023 von Kris van der Voorn

"Nur noch eine Runde". Was für viele Spieler ein Qualitätsmerkmal ist, kann für einige Menschen zur Sucht werden. Wieso suchen wir die Welt nach der letzten noch nicht geöffneten Schatzkiste oder einem Samen ab? Was treibt uns dazu, auch das letzte Riddler-Rätsel lösen zu wollen, obwohl die 50 davor schon keinen Spaß mehr gemacht haben?

Laut Griffioen lassen sich Computerspielerinnen und -spieler in drei Gruppen unterteilen. "Es gibt die Gelegenheitsspieler wie mich selbst. Ich spiele ein Spiel einfach, solange es mir Spaß macht, und suche mir dann etwas anderes", sagt sie. Dann seien da die Komplettisten wie ich. "Zuletzt gibt es noch die Speedrunner, also Menschen, die versuchen, ein Level oder ein ganzes Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen", sagt Griffioen. "Um das zu schaffen, müssen sie so sehr in das Spiel eintauchen, dass sie jedes Zeitgefühl verlieren. Sie kommen in einen Flow-Zustand."

Zum Abschluss gibt es noch einen kurzen Beitrag der ARD über jugendliche Profi-e-Sportler in Südkorea. Und ein fünfzehn Minuten langes WDR Zeitzeichen zum zehnjährigen Jubiläum von GTA V.

Herzlichen Dank an die Tippgeber für diese Ausgabe: Anne König, Jonas S., Robokopp, Lencer, Q-Bert, Necromanus, Bierpumpe, DerBesserwisser und Green Yoshi.

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.