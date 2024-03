Wochenend-Lesetipps 03/2024: 25er-Jubiläen / Spielend Geld verdienen?

Es häufen sich zur Zeit die 25-Jahre-Jubiläen, wie ihr hier sehen werdet. Ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte eines deutschen Entwicklerstudios finden sich hier genauso, wie fünf mal füng Jahre eine Spielereihe aus dem Horrorsegment. Wem das nicht reicht, der bekommt einen Einblick in ein Gaming Museum sowie in die Geschichte der VR-Brillen. Ein Artikel über Medienzeit für Kinder und die Massenentlassungen im Gamingsektor aus 2023 runden die Leserundschau ebenso ab, wie ein Artikel über das Geldverdienen mit und durchs Spielen. Ich hoffe für jeden ist so etwas Interessantes dabei:



25 Jahre Computerspiele von Yager :Fünf Freunde bewahren den Tüftlergeist aus DDR-Tagen

tagesspiegel.de am 14.02.2024, von Achim Fehrenbach

Laut dem Bericht eines der größten deutschen Studios und mir bis dahin nicht wirklich geläufig Yager. Dieser Bericht über den Berliner Entwickler beinhaltet einen Trip in die Vergangenheit. Ich persönlich freue mich sehr auf ein Projekt, an dem Yager derzeit mitarbeitet Dune - Awakening.

Das Gaming Museum in Wien bietet mehr als Spielegeschichte

fm4.orf.at am 16.02.2024, von Robert Glashüttner

Meiner Meinung nach, gibt es sowieso zu wenig Musen oder Ausstellungen, die sich mit der Spielegeschichte beschäftigen. Für mich selbst ist schon klar, dass ich demnächst nach Wien möchte um mir mal selbst ein Bild von diesem Museum zu machen. Vielleicht geht es euch nach diesem Artikel ebenso.

25 Jahre "Silent Hill": Horror in einer neuen Dimension​

heise.de am 23.02.2024, von Paul Kautz

Mit Silent Hill hatte ich, bis auf den Film, kaum Kontakt. Die Serie ist jetzt schon seit 25 Jahren dabei, die Spieler mit ihrem Horror zum Schaudern zu bringen. Daher ist es für mich sehr erhellend gewesen, zu lesen was Silent Hill ausmacht und wie es auf Spieler gewirkt hat. Auch die technischen Beschränkungen (geringe Sichtweite) werden gut aufgezeigt und wie sie in eine Tugend des Spiels überführt wurden.

Fränkel spielt verrückt #16 MAKE PRINT GREAT AGAIN!

gamersglobal.de am 26.04.2021, von Harald Fränkel

Vielleicht ist der aktuelle Lesetippsautor ein heimlicher "Fränkel Fanboy", vielleicht wollte der Lesetippsautor auch nur einen Bezug zur neugestarteten Retro Gamer schaffen, wer weiß das schon?

Die Geschichte der Virtual Reality in Bildern – eine Zeitreise bis ins Jahr 1939

t3n.de am 24.02.2024 von Nils Bolder

Schockierend, hier gibt es kaum was zu lesen! Nur eine Minute Lesezeit offeriert die Seite. Was hat dies dann in den Lesetipps verloren? Es wurde eingereicht und hat mir gefallen. Hier wird mit nur wenig Text, dafür mit vielen Bildern erzählt und eine erstaunliche Geschichte zum Thema VR aufgezeigt.

GameFi – die Verschmelzung von Spiel und Wirtschaft

focus.de am 26.02.2024, von Johannes Schaack

Vielleicht denkt sich der Eine oder Andere beim lesen des Artikels, das Thema kenn ich schon. Das ist richtig, denn es gibt eine Q-Lumne dazu. Vielleicht hat auch der Autor dieser Q-Lumne eine Empfehlung zu dem Artikel ausgesprochen... Wie dem auch sei, hier geht es um das Thema mit Gaming Geld zu verdienen. Ob das klappt, wie das gehen soll, das erfahrt ihr hier.

'I've Never Seen It This Bad:' Game Developers Explain the Huge Layoffs Hitting Riot, Epic, and More

ign.com am 12.02.2024, von Rebekah Valentine

In diesem Artikel (wie ihr durch die Überschrift erahnen könnt, in englisch) könnt ihr mehr über die große Kündigungsflut der Spielebranche im Jahr 2023 erfahren, aus dem Mund der betroffenen Entwickler.

In August of last year, Ascendant Studios developer Aaron (name changed for anonymity) was ready to take a well-deserved victory lap. He had crunched hard with many of his colleagues in the final sprint to complete Ascendant’s debut game, Immortals of Aveum, but the team had finally done it. He attended a launch party in the Bay Area where he celebrated with his colleagues, some of whom he said had to pay partially out of pocket to make the trip. But while the event was supposed to be jubilant, there was an uneasy atmosphere: it seemed like Immortals of Aveum wasn’t performing especially well. At the party, developers kept asking leadership how the game was doing, only to be met with non-committal answers.