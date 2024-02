Über Clickbait, Doom und mehr

Was der Titel der Lesetipps auf sich hat? Naja irgendwo gibts einen Beitrag über Zwerge und ansonsten reden wir über Clickbait. und über den Games-Journalismus. Wenn es uns dann noch nicht reicht, gibt es eine große Portion Retro und Hintergründe zum Thema Cosplay. Zuletzt bleibt mir noch eine Entschuldigung über die ausgefallenen Lesetipps im Januar, aber aufgrund eines Trauerfalls war ich damals verhindert.



Mehr geht (fast nicht): Zu Besuch bei René Meyer samt der größten privaten Konsolen- und Spielesammlung der Welt

igorslab.de am 06.12.2023, von Igor Wallossek

Der Eine oder Andere User hier hat ja auch durchaus eine beeindruckende Sammlung an Spielen und Konsolen. Es gibt aber immer Leute die noch einen drauf setzen müssen. Die hier vorgestellte René Meyer hat es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft mit seiner beeindruckenden Sammlung. Vielleicht weckt das ja bei manchen Usern auch das Bedürfnis, diesen Sammler zu übertrumpfen, damit wir auch darüber berichten können:

René und ich kennen uns seit fast zwei Jahrzehnten und irgendwann musste es jetzt doch einmal sein. Denn während ich mich kontinuierlich einbremse, nicht alles aufzuheben, hat er daraus sein Lebensziel aufgebaut. Und so entstand seine beeindruckende Sammlung von Computerspielen, die als weltgrößte Sammlung von Spielkonsolen sogar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Diese Sammlung umfasst unglaubliche 30.000 Exponate, darunter 1.000 Spielkonsolen, Heimcomputer und LCD-Spiele sowie 10.000 Spiele und verschiedenes Zubehör.Er präsentiert diese Sammlung auch als als Wanderausstellung unter dem Namen „Haus der Computerspiele“, die regelmäßig auf Publikumsmessen, Kongressen und in Museen gezeigt wird und der Rest lagert bei ihm zu Hause, wo er sich quasi ein großes Haus rund um diese Sammlung herum gebaut hat. Und genau dorthin werde ich Euch heute einmal mitnehmen und wir werden gemeinsam staunen, was sich in den vielen Räumen bis hin in die letzte Ecke des Kellers so alles verbirgt. Es wird also auch einer der seltenen privaten Einblicke in eine Anhäufung von Dingen, die wir vielleicht alle schon einmal gesehen oder sogar auch besessen haben. Apropos besessen…

Krise der Gaming-Magazine :Neue Clickbait-Opfer

taz.de am 30.01.2024, von Martin Seng

Ein Bericht über den aktuellen Games-Journalismus im allgemeinen am Beispiel der Einstellungen zweier Print-Hefte, nämlich der Games Aktuell und der Game Pro. Es kommen auch zwei Experten zu Wort, die die Lage jedoch absolut unterschiedlich einschätzen.

Jede Sparte hat ihre Magazine, auch wenn sie noch so klein ist. Luftfahrtbegeisterte haben die Flug Revue, Ang­le­r:in­nen lesen Fisch & Fang, MC1R ist ein Magazin für Rothaarige, und Or­gel­spie­le­r:in­nen informieren sich in Die Hausorgel. Auch Videospiele haben seit Jahrzehnten ihre Magazine am Kiosk. Inzwischen ist Gaming aber längst kein Nischenthema mehr, sondern ein Multimilliardengeschäft. Doch der Journalismus rund um Spiele ist – bis auf wenige Ausnahmen – ein Geschäft mit Reichweite. Zudem stecken die Print-Gaming-Magazine in einer tiefen Krise. Das zeigt jüngst auch die Einstellung der beiden ehemals großen Magazine Games Aktuell und GamePro.



Clickbait (Fröhlich am Freitag)

gameswirtschaft.de am 02.02.2024, von Petra Fröhlich

Die Verfasserinn dieses Beitrags, hat den o.g. TAZ Artikel ebenfalls gelesen und eine ganz eigene Meinung dazu, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.

Der Games-Journalismus steckt angeblich in der Krise. Schon wieder. Wenn das mal keine Fake-News sind. Oder schlimmer noch: Clickbait [...] in dieser Woche hat mir der Facebook-Algorithmus einen hübschen Beitrag der Taz in den Feed gespült. Überschrift: „Neue Clickbait-Opfer“. Der Artikel nimmt die jüngste Einstellung der Traditions-Zeitschriften GamePro und Games Aktuell zum Anlass, eine „Krise der Gaming-Magazine“ festzustellen, die arglose Gamer in die Fänge schamloser Online-News-Fabriken treibt. Erster Gedanke: ‚Krise‘? Welche ‚Krise‘? Schließlich ist dies ein Prozess, der seit etwa zwei Jahrzehnten anhält. Und irgendwann mit der Einstellung einzelner Produkte endet, weil sie sich möglicherweise nicht länger rechnen. Sicher, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt.



Langer lästert: Skandal! Wir wollen Geld verdienen!

gamersglobal.de am 22.11.2012, von Jörg Langer

Irgendwie passt es zum Thema der letzten beiden Beiträge und daher gibts hier ein Langer lästert aus dem Archiv. Wir erinnern uns an den Skandal als herauskam, dass GamersGlobal vielleicht wirklich Geld verdienen möchte. In epischer Breite hier nachzulesen:



Achtung, GamersGlobal-User: Nach jahrelanger verdeckter Recherche können wir Ihnen heute mitteilen, dass wir, die Anonymen Sinn Sucher, einem perfiden Geheimnis auf die Spur gekommen sind. Eine bittere, die Grundfesten des Spiele-„Journalismus“ (bitte Anführungszeichen beachten, hihi) erschütternde, aber nicht anders zu erwartende Wahrheit. Bitte setzen, tief durchatmen und die schreckliche Erkenntnis in ihrer ganzen Tragweite auf Sie wirken lassen: GAMERSGLOBAL WILL GELD VERDIENEN!



30 Jahre "Doom": Zur Hölle mit dir!​

heise.de am 08.12.2023 von Paul Kautz

Schokierend aber wahr, Doom und Doom 2 gehörten zu meiner Kindheit auch wenn ich damals sicher noch zu jung war laut der damaligen BzKJ. Entgegen so mancher politischer Äußerungen haben der Konsum dieser Spiele in jungen Jahren mich nicht zu einem gefährlichen Amokläufer werden lassen(Killerspiele!!!!1elf!). Aber weniger von mir und mehr von Doom. Die Serie hat inzwischen auch schon 30 Jahre auf dem Buckel, ein guter Grund also mal drüber zu schreiben:

"What you got in there?" "In here? Doom!". Diese knappe Antwort aus dem Mund des jungen Pool-Spielers Vincent Lauria, dargestellt von Tom Cruise im 1986er Martin-Scorsese-Film "The Color of Money" (bei uns "Die Farbe des Geldes") war es, die "Doom" seinen Namen geben sollte. Den perfekten Namen, wohlgemerkt: kurz, prägnant, auf den Punkt, unheilschwanger. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Ende 1993 mit meinem wackeligen BMX zu Escom geradelt bin, einer damals echt großen Kette für Computerkram. Das habe ich eigentlich jede Woche gemacht. 1993 war das Internet ja noch nicht mal ansatzweise so allgegenwärtig wie heute, und ich hatte kein Modem zuhause. Also strampelte ich halbwegs regelmäßig die knapp vier Kilometer zur nächsten Escom-Filiale, immer ein paar frisch formatierte 3.5"-Disketten im Rucksack, um mir den neuesten Kram zu saugen. Da gab es eine hochmoderne und halbwegs aktuell gehaltene Runterladstation, in die man die eigenen Disketten reinstecken musste, dann die Programme auswählte, bevor diese automatisiert draufkopiert wurden und man dann die daraus resultierende Menge an Inhalt vorn an der Kasse bezahlen musste.



BIS ZUM ABSTURZ: 13-Jähriger bezwingt als erster Mensch überhaupt Tetris

golem.de am 03.01.2024, von Sebastian Grüner

Bis zu diesem Artikel war mir nicht bewusst wie ein Ende von Tetris aussehen könnte oder ob es überhaupt eines gibt. Bemerkenswert finde ich zudem dass ein heutiger 13-jähriger noch Tetris spielt:

Der erst 13-jährige Tetrisspieler mit dem Pseudonym Blue Scuti hat als erster bekannter menschlicher Spieler Tetris faktisch zu Ende gespielt. Inzwischen hat Blue Scuti eine Aufnahme seines Spiels auf Youtube veröffentlicht. Das Besondere daran: statt eines Highscores oder des mittlerweile in Spielen üblichen Abspanns ist das Ende von Tetris ein unvorhergesehener Absturz in einem extrem hohen Level. Dazu brauchte Blue Scuti etwa 38 Minuten kontinuierlichen Spiels. Bisher war das nur einer KI gelungen.



Führende Zwergen-Spiele stellen ernste Forderung an Steam

mein-mmo.de am 02.02.2024, von Schuhmann

Auch wenn es nur eine "News" mit fragwürdigem Inhalt ist, mag ich sie einfach aufgrund des Schmunzelfaktors. Ein Streit zwischen Zwergen und Steam. Wer da wohl gewinnt?

Das Strategie-Spiel Dwarf Fortress und das SF-Spiel Deep Rock Galactic gelten als zwei herausragende, gute Spiele um Zwerge. Die Entwickler forderten ein „Zwergen“-Tag von Steam. Doch Valve sagte Nein. Nun planen die Zwerge einen “sehr ernsten” Aufstand.

Wie ich zum Cosplay kam

videospielgeschichten.de am 13.01.2024, von Falu

Cosplay fasziniert sicher nicht jeden, mich aber schon und da ich die LTs heute schreibe müsst ihr da jetzt durch. Oder auch nicht, falls ihr diesen Beitrag überspringt. Wie dem auch sei, hier berichtet eine Cosplayerin wie sie denn überhaupt mit dem Hobby in Berührung kam. Wer sich näher dafür interessiert, dem lege ich hierzu auch die Folge der 2018er Japandoku nahe.

Ja, wie bin ich eigentlich zum Cosplay gekommen? Da müssen wir schon ziemlich weit in der Zeit zurückgehen, um eine Antwort zu finden. Genauer gesagt, als ich noch Zuhause gewohnt habe. In einem wirklich kleinen Dorf. Jeder kannte jeden und eine Gruppe von Leuten in meinem Alter fingen mit Pen & Paper Rollenspielen an.

Im Video: Paris: Assassin's Creed Unity und die Revolution | ARTE Family​​​​​​

ARTE berichtet hier über die französische Revolution in Kombination mit dem Spiel Assassin's Creed Unity.

Eine besondere Freude war es mir diese Ausgabe zu erstellen, denn es kamen wieder unheimlich viele Tipps von euch. Ein paar haben es aufgrund der schieren Menge (was auch an der langen Pause liegt) leider nicht in die Ausgabe geschafft. Ein herzliches Dankeschön geht an die folgenden Tippgeber (auch an solche, deren Tipps es nicht in die Ausgabe geschafft haben): Drapondur, Jonas S., Johannes, Alain, kdoubleu, Lencer und Q-Bert. Ihr erleichtert die Arbeit für die Lesetipps enorm!

Eine große Freude könnt ihr Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an mich und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.