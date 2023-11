PC Xbox X PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diesen Monat haben wir eine hohe Zahl an Einreichungen an Themen mit Sex-Bezug. Ist das Zufall oder haben sich die Tippgeber abgesprochen, um eine möglicherweise besser geklickte Ausgabe der Lesetipps zu produzieren? Ich weiß es nicht, das macht aber auch nichts. Dafür bekommt ihr allerhand Leckerbissen als Themen serviert. Von Sport im Altersheim durch Videospiele (warum muss ich in dem Artikel an Microsoft Kinect denken?) bis zu einem Bericht zum Verein Videospielkultur e.V. (VSK). Dazwischen findet ihr weitere Themen wie die Sexualisierung von weiblichen Charakteren in Spielen oder wie Sex in Videospielen "sexy" sein kann. Viel Spaß mit dieser Ausgabe der Lesetipps fürs Wochenende!

GAMING IM SENIORENHEIM Kegeln an der Konsole

mdr.de am 27.10.2023, von Jana Maier

Wenn Videospiel von der Krankenkasse gezahlt werden, ist es nicht der feuchte Traum von vielen Spielern, sondern der Einsatz von Videospielen in Seniorenheimen. So gibt es inzwischen ein therapeutisches Videospiel, welches gezielt z.B. die Beweglichkeit der Senioren trainiert. Ob Kegeln, Tanzen oder Motorradfahren es ist abwechslungsreich.

Rosalinde N. trainiert ihre Arme beim Kegeln. Sie ist 87 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und wohnt in einem Erfurter Seniorenheim. Möglich ist ihr Training mit einem therapeutischen Videospiel, welches im Rahmen eines Modellprojekts programmiert und gestaltet wurde. Die Krankenkassen fördern den Einsatz digitaler Games für Seniorinnen und Senioren. Die geistige und körperliche Fitness soll mit den Spielen angeregt und die soziale Interaktion unterstützen werden.

Fixing Gamers Peaches, peaches, peaches, peaches!

wasted.de am 01.10.2023, von Mirko Lemme

Hier findet ihr einen Rant über die Sexualisierung in Spielen. Insbesondere über die oftmals fragwürdig gekleideten Frauen (ich sage nur sexy Rüstung für weibliche und "normale" Rüstung für männliche Charaktere).

Wenn in 2023 Gamestudios Protagonistinnen entwerfen, deren Aussehen keiner Normschönheits-Porno-Fantasie entspricht, tendiert eine Gruppe Gamer dazu, diesen „Missstand“ fixen zu wollen und präsentiert ihre Verschönerungsideen. Dabei offenbaren sich diese Fixer als das eigentliche Problem. Das sollte gefixt werden. Spam-Mails gibt es immer noch. Das Wettrüsten Fishing gegen Filter hält seit Jahrzehnten an und beweist, dass es immer noch Menschen gibt, die auf einen algerischen Prinzen oder eine nymphomanische Unbekannte hereinfallen. Es müssen nicht viele sein, nur so viele, dass es sich lohnt, diese E-Mails zu versenden. Mit Boobies und Booties in Games muss es sich ähnlich verhalten. Sie sind da, weil sie funktionieren. Nicht überall, längst nicht bei allen, aber offenbar gut genug. Man könnte es mit Humor nehmen, wenn sich Kojima wieder mal an seinen Frauenfiguren abarbeitet oder die x-te Shovelware einem rapey Porngame zum Verwechseln ähnlich sieht – aber es ist ein Problem. Nicht erst seit Gamergate und auch nicht erst seit Anita Sarkeesean genauer hinschaute.

Sex in Videospielen : Kann ein Videospiel sexy sein?

zeit.de am 14.10.2023, von Matthias Kreienbrink

Direkt der nächste Artikel zum Thema Sex in Videospielen. Dieses Mal aber kein Rant sondern eine sachliche Auseinandersetzung, wie sich das Thema im Laufe der Zeit entwickelt hat und wo auch die Hürden liegen, etwa bei der Technik.

Sex in Videospielen ist oft heteronormativ, peinlich und voller Fehler. Muss das so sein? Nein, sagen die Berliner Entwickler des "professionellsten Sexspiels der Welt".Es ist heute so viel in Videospielen möglich. Welten, die mitunter kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind. Landschaften, die aufwendig gescannt und detailgetreu im Spiel nachgebaut werden. Feinste Mimik, entstanden durch aufwendiges Motion Capturing. Und dann ist da ein Penis, der merkwürdig aus der Kleidung herausschaut.

Aus dem GG-Archiv: Games-Anwalt: Nacktheit & Pornographie in Videospielen

gamersglobal.de am 04.10.2014, von henrykarsemann

Natürlich zum Thema passend, kein klassischer Artikel, sondern ein Video aus dem Archiv. Der Games-Anwalt äußert sich zu seiner Sicht wann und wie Nacktheit und Sexualität in Spielen okay ist (bzw damals war).

Nacktbilder sind seit dem iCloud-Hack vor einigen Wochen in aller ... äh ... Munde. Doch wie sieht es bei Videospielen aus? Wieviel Nacktheit und Erotik ist da zulässig? Und wann kippt es in die Pornographie und sogar die verbotene, harte Pornographie? Rechtsanwalt Henry Krasemann, der Games-Anwalt von GamersGlobal, stellt zunächst noch einmal die Grundlagen des Jugendschutzes bei Videospielen dar. Und dann geht er den nackten Tatsachen gewissenhaft auf den Grund.

c’t erklärt 1993 das "Internet"

heise.de am 25.10.2023 von Rudolf Opitz

Kein klassisches Spielethema aber wie hat es der Tippgeber so richtig gesagt, "ohne Internet kein GamersGlobal". Daher gibt es hier einen kurzen Abriss über das Internet und seine Entstehungsgeschichte aber ohne dabei zu technisch zu werden.

Wie eine majestätische Eiche, die als unbeachteter Setzling beginnt, startete auch das Internet zunächst unspektakulär als Verbund von Computern einiger US-amerikanischer Unis, die Forschungsaufträge für das Verteidigungsministerium übernahmen. Diese suchten nach einer Technik zum Datenaustausch und so entstand 1969 das Arpanet, benannt nach der Forschungsbehörde DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), das heute als Vorläufer des Internets angesehen wird.

„Baldur’s Gate 3“ wird nichtbinär: Intimitäts-Coaches für Orks

taz.de am 11.10.2023, von Moritz Henze-Jurisch

Mancher hat es bereits vielleicht bei der Produktion von Filmen oder Serien mitbekommen, wie dort Sexszenen gedreht werden. Gemeint sind hier ausdrücklich keine pornographischen Filmchen sondern die klassischen Unterhaltungsfilme und -serien. Damit sich die Dartsteller und Darstellerinnen wohlfühlen gibt es dort sog. Intimitäts-Coaches. Was die genau machen und ob das auch für Videospiele wichtig sein kann erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ schafft Raum für nichtbinäre Charaktere und polygame Beziehungen. Das ist ein Fortschritt in der Gaming-Welt.Das Rollenspiel gehört zu den ältesten und prägendsten Genres der Videospielgeschichte. Menschen kämpfen gemeinsam mit Elfen und anderen Fantasiegestalten gegen böse Orks und Dämonen, um ein mittelalterliches Reich zu retten. Das Klischee: Fans solcher Rollenspiele sind überwiegend männlich, weiß und heterosexuell, verkörpern am liebsten muskelbepackte Barbaren oder stark sexualisierte Hexen. Dabei bietet gerade das Rollenspiel viele Möglichkeiten, um ganz man selbst oder jemand völlig anderes zu sein. Mittlerweile haben es Games-Entwickler verstanden, Stereotype infrage zu stellen.

Verein Videospielkultur: Vom politischen Eisbrecher aufs Abstellgleis

gamesmarkt.de am 06.10.2023, von Stephan Steininger

Der Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) sollte hier auf GamersGlobal gut bekannt sein. Er wurde 2006 gegründet und hatte das Ziel sich für die Anerkennung von Videospielen als Kulturgut einzusetzen. So vermittelte der VSK zwischen Gamesbranche und Politik und setzte sich für ein besseres Verständnis für Videospiele in Politik und Gesellschaft ein. Nun droht jedoch der Verein heimtlos zu werden und hofft auf Hilfe von der Politik.

Beim Übergang vom Killerspiel zum förderwürdigen Kulturmedium leistete der Verein Videospielkultur (VSK) für das Image von Games wichtige, womöglich entscheidende Pionierarbeit, baute Brücken und öffnete Türen. Heute sitzt der Verein statt in der langjährigen Bleibe im Werk1 bildlich gesprochen auf der Straße, auch weil von der damaligen Dynamik der bayerischen Gamespolitik nicht mehr viel übrig ist. In München steht ein Hofbräuhaus. Seit 2013 steht in München im Werksviertel aber auch das Werk1, ein Accelerator- und Co-Working-Space für die digitale Start-up-Szene der Stadt. Der "Start-up-freundlichste Ort Münchens", wie sich das Werk1 selbst rühmt, kultiviert zehn Jahre nach Eröffnung mit dem Millionen-schweren Erweiterungsbau Werk1.4 neben dem Co-Working auch das Co-Living und kann eine Reihe interessanter Firmen als Mieter:innen vorweisen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Start-up-affinen Branchen, nur nicht aus der Gamesbranche.

Game Industry Layoffs

videogamelayoffs.com am 09.11.2023, von unbekannt

Hier findet ihr keinen klassischen Artikel sondern eine Übersicht über Entlassungen in der Gamesindustrie aus diesem Jahr.

Zusatzvideo:

Ein Fränkelvideo geht immer, dieses mal spielen er und sein Sohn Space Taxi auf dem C64

Im Video: 69 Milliarden Dollar – Das steckt hinter Microsofts Mega-Deal​​​​​​

Auch wenn das Video schon 5 Monate alt ist, beleuchtet es dennoch gut den Microsoft-ActivisonBlizzard-Deal. Mit im Video auch der Podcaster Andre Peschke von The Pod.

Eine besondere Freude war es mir diese Ausgabe zu erstellen, denn es kamen wieder unheimlich viele Tipps von euch. Ein herzliches Dankeschön geht an die folgenden Tippgeber: Robokopp, RoT, Harald Fränkel, Drapondur, Jonas S. und Q-Bert. Ihr erleichtert die Arbeit für die Lesetipps enorm!

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung