PC

Christoph und Jörg treten vor das Mikrofon, um mit dem Montagmorgen-Podcast eine neue GG-Woche einzuläuten. Was haben sie gespielt? Was haben sie gesehen? Und was erwartet euch in den nächsten Tagen?

Conan Unconquered ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dem schönen Sommerwetter zum Trotz bricht auch in der GG-Redaktion eine neue Arbeitswoche an. Und wie wird die eingeleitet? Natürlich mit dem Montagmorgen-Podcast. Christoph und Jörg erzählen, mit welchen Spielen und Serien sie ihre Zeit verbracht haben und auf welche Inhalte ihr euch in den nächsten Tagen freuen dürft.

Alle Themen in der Übersicht:

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!