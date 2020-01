Funcom: Übernahmeangebot von Tencent erhalten

PC XOne PS4

Funcom könnte sich in naher Zukunft Tencent anschließen. Der chinesische Konzernriese hat in der Vergangenheit kontinuierlich Investitionen in die Spielebranche getätigt und ist aktuellen Berichten zufolge an dem Erwerb des norwegischen Entwicklerstudios interessiert. Demnach hat Tencent, der bereits knapp 29 Prozent der Funcom-Aktien besitzt, dem Studio ein Angebot zum Barkauf aller verbleibenden Aktien direkt von den Aktionären unterbreitet.

Das Angebot soll 17,00 Norwegische Kronen pro Aktie betragen und damit 27,3 Prozent über dem Schlusskurs der Funcom-Aktie von gestern liegen. Der Vorstand des Studios empfiehlt daher allen Aktionären, das Angebot anzunehmen. Seitens Funcoms CEO Rui Casais heißt es:

Wir hatten mit Tencent als unserem größten Aktionär bisher eine tolle Beziehung und freuen uns über diese Gelegenheit. Wir werden weiterhin großartige Spiele entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt spielen werden, und wir glauben, dass die Unterstützung von Tencent Funcom auf die nächste Stufe hieven wird. Tencent wird als führendes Unternehmen im Spielebereich Funcom durch sein umfassendes Wissen mit operativen Vorteilen und Erkenntnissen versorgen.

Steven Ma, der Senior Vice President von Tencent, kommentierte das Ganze wie folgt:

Wir sind von den Stärken von Funcom als Entwickler von Open-World-Multiplayer-, Action- und Survival-Spielen sehr beeindruckt. Funcom hat eine starke Erfolgsgeschichte in der Entwicklung neuer Titel mit langer Lebensdauer. Wir sind darüber erfreut, unsere Beziehung zu Funcom weiter vertiefen zu können und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Fans auf der ganzen Welt aufregendere und unterhaltsamere Spielerlebnisse zu bieten.

Wie es in dem Artikel heißt, habe Funcom beschlossen, den Umfang seines kommenden Multiplayer-Open-World-RPGs Dune, zu erweitern, da dem Studio zusätzliche Ressourcen aus anderen Initiativen zugewiesen und möglicherweise auch weitere Finanzmittel zugesichert werden. In einer separaten Mitteilung sagte Funcom, dass Dune eine ambitioniertere Version des Survival-Open-World-Games Conan Exiles sein werde, mit dem man aktuell erfolgreich sei.