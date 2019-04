PC Switch PS4

In Katana Zero nutzt ihr immer mal die Umgebung um Feinde auszuschalten.

Zeitkritische Steuerung

Schleichen musste ich zum Glück selten. Hier aber mit stylishen Dance-Moves in der Menge.

Packende und brutale Story

Mit der Replay-Funktion könnt ihr euch absolvierte Abschnitte nochmal anschauen.

Anstatt wie im Bild alle Dialogoptionen abzuwarten, könnt ihr auch oft erst eine kurz mögliche, teils andere, Dialogoption wählen und die andere Seite unterbrechen.

Fazit

2D-Action-Platformer

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Erhältlich seit 18.4.2019 für 14,99 Euro

In einem Satz: Brutaler und vom Gameplay überzeugender 2D-Action-Platformer mit fesselnder Story.

Der 2D-Action-Plattformervon Askiisoft hat gewisse Ähnlichkeit mit, legt aber noch mehr Wert auf seine Geschichte. Denn auch hier ist euer Charakter nach einem Treffer tot. Ich habe mich stundenlang mit meinem Katana durch eine neo-noir Welt geschnetzelt. Hält die angekündigte Story, was sie verspricht? Ihr erfahrt es im eShop-Check!In Katana Zero übernehmt ihr die Rolles eines pixeligen Auftragskillers, den ihr aus der Seitenansicht steuert. Fast jeden Tag bekommt ihr einen Mordauftrag. Anders als inmusste ich aber nicht dauernd schleichen. Alle Personen und ihr nicht euer Ziel erledigen ist oft eine Tugend. Allerdings gibt es auch Levels, in denen eine niedrige Opferzahl verlangt wird, was mir aber nur selten gelang. Zum Schleichen gezwungen wurde ich zum Glück nur ganz selten.Der Kämpfer mit militärischer Hintergrundgeschichte kann schlagen, Doppelschläge (inklusive "Nachsprung") durchführen, rollen und so kurz unverwundbar sein und die Zeit verlangsamen. Das ist ein wichtiges Element um Gegnern auszuweichen, Kugeln zurückzuschlagen oder durch Laser zu kommen. Außerdem kann er offensichtlich nicht sterben. Zumindest beginnt der von der Länge stets fair gestaltete Levelabschnitt erneut, wenn ein Gegner euch erwischt. Anspielungen an die 80er, etwa durch VHS-Kassetten, sind an der Tagesordnung. Weshalb ihr die Zeit verlangsamen und immer wieder "neu starten" könnt, ist nicht nur eine Gameplay-Element, sondern Teil der Story.Die Story des Ex-Soldaten erlebt ihr nicht nur in den Levels, in denen es auch immer wieder Dialoge oder im späteren Spielverlauf Endgegner gibt, sondern auch beim "Psychiater", in eurer Wohnung, im Flur oder an ganz anderen Lokalitäten wie einer Bar. So lernt ihr immer mehr darüber, wer ihr seid, für wen ihr arbeitet und was es mit der Zeitmanipulation und dem Krieg, in dem ihr gedient habt, auf sich hat.Dabei gibt es nicht nur einfach Texttafeln, sondern ihr habt immer wieder Dialogoptionen und Entscheidungsfreiheit. Wollt ihr den Obdachlosen, aus ganz guten Gründen, abstechen oder nicht? Wie redet ihr mit dem kleinen Mädchen? Wie läuft die Traumanalyse beim Psychiater ab? Inwieweit sich die Optionen tatsächlich auf den Handlungsverlauf auswirken, kann ich nach einmaligem Spielen aber nicht sagen. Ein Gefühl von Freiheit und verschiedenen Wegen geben sie in jedem Fall. Über das Zeitelement greift Askiisoft auch zu erzählerischen Kniffen, etwa indem ich einen Abschnitt immer wieder absolvieren muss, bis ich ihn mit erweitertem Wissen abschließen kann. Einmal finde ich mich auch plötzlich scheinbar viele Monate in der Vergangenheit.Daneben ist Katana Zero auch die klare Antwort auf die Frage, ob die Switch eine "Kinderkonsole" ist. Nein, das ist sie nicht. Neben den brutalen Kämpfen gibt es Folter, Köpfe werden abgetrennt, Blut spritzt in rauen Mengen und manche Szenen sind einfach schonungslos brutal, wie man es mittlerweile von der einen oder anderen Serie her kennt. Die Brutalität wirkt aber nicht wie sinnlos inszenierte Gewalt, sondern passt gut zur, erst recht für einen Action-Platformer, spannend verlaufenden Story, die einige interessante Entwicklungen bereithält und mich, neben dem gelungenen und manchmal vom Standard abweichenden Gameplay, stets zum Weiterspielen motiviert hat.Katana Zero hat mich sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus überzeugt. Packende Story, gutes Gameplay, spannende Kämpfe, fair und fordernd gestaltete Levelabschnitte. Im Spielverlauf zieht der Schwierigkeitsgrad spürbar an, was aber auch nötig ist. Im ersten Durchgang habe ich entsprechend auch nur die wenigsten Abschnitte gepackt, denn sie sind ein wenig wie schnelle Puzzles, deren Teile ich kennen muss.Toll: Es gibt für viele Abschnitte verschiedene Lösungswege, kleine Abkürzungen und Objekte, die ihr einsetzen könnt, vom Wurfmesser bis hin zum Fässer zur Explosion bringen. Auch die Gegnervielfalt ist ausreichend. Zu dem stimmigen Pixellok gibt es den passenden Soundtrack, der das Spielerlebnis gut abrundet. Von mir gibt es daher eine klare Kaufempfehlung.