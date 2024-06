Teaser Jörg und Hagen lästern, schütteln die Köpfe aber freuen sich auch auf anstehende Themen.

Am Wochenende war Jörg in der Natur unterwegs, doch über das Wochenende im Bayrischen Wald hat er natürlich nicht vergessen, wie ein Mikro funktioniert. Nach weniger erbaulichem Weltgeschehen regt sich Jörg herzhaft über Bethesdas Pläne für Starfield auf und mitten in der Vorschau schweifen er und Hagen auch nochmal fleißig ab.

Die Timecodes dieser Folge: