Teaser Die Kohlen sind aus, aber nach dem Grillfest wirft das nächste Event ja schon seinen Schatten voraus.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg und Hagen sind erfolgreich weder an Völlerei, noch an zu viel Aufregung im Grillfest-Spielzelt zugrunde gegangen. Ja sogar Auf- und Abbau gingen ohne Hals- und Beinbruch über die Bühne. So könnt ihr ihnen nun lauschen, wie sie an ein denkwürdiges Wochenende zurückdenken und auf die nächste Woche und darüber hinaus blicken. Bei den User-Fragen geht es gar um ein Grundsatzthema.