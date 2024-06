Teaser Jörg und Hagen sind wieder da aus Rosenheim, hatten am Wochenende daneben noch Zeit zum Spielen und freuen sich über anregende User-Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Den exklusiven Podcast-RSS-Link für Premium-User findet ihr in eurem Profil gleich oben auf der Premium-Unterseite.

Mit dem Rückblick auf die Retrobörse in Rosenheim, unseren sonntäglichen Spielerlebnissen, der Sonntagsfrage zum Summer Game Fest und Wochenvorschau steht so schon einiges auf dem Programm, abgerundet wurde das zudem von zwei sehr schönen User-Fragen. So kommt am Ende für euch ein neuer Montagmorgen-Podcast heraus, der zwar erst Montagmittag erscheint, aber dafür auch mehr als 50 Minuten füllt.

Die Timecodes dieser Folge: