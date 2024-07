Teaser General Jörg und Kampfkünstler Hagen berichten von der EM, von Spielen, von der Welt, von der GG-Woche und stellen sich natürlich den User-Fragen.

Es ist nicht so schwer, zwischen Fußball und Abi-Ball zu unterscheiden. Bei beiden ist es zwar Zeit, dass sich was dreht, doch bei Ersterem zieht man sich gediegen an und tanzt, bei Letzterem muss das Runde ins Eckige. Jetzt, wo das geklärt ist, habt viel Spaß mit der montäglichen Podcast-Dosis mit Jörg und Hagen!