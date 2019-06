Neuankündigungen von Spielen und Hardware oder neue Infos dazu gibt es auf der Electronic Entertainment Expo immer. Doch auf was seid ihr am meisten gespannt oder erhofft ihr am sehnlichsten?

Unerwartete Spiele-Enthüllung 25% Irgendwas, von dem zuvor niemand was ahnt 17% Hardware-Neuankündigungen (etwa neue Xbox) 12% Line-Up/ bestimmtes Spiel eines Publishers/Entwicklers (etwa Cyberpunk 2077) 9% Alles, Hauptsache PC 9% Die GG-Berichtstattung 8% Alles, Hauptsache Konsole 8% Die E3 interessiert mich gar nicht 7% Die „kleinen“ Überraschungen im Indie-Bereich 4% Ob's die letze E3 in LA sein wird 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil (25 Prozent) hofft auf ein unerwartete Spieleneuankündigung, wie es sie in den vergangenen Jahren nur noch selten gab. Weitere 17 Prozent hoffen ebenfalls auf etwas, mit dem aktuell niemand rechnet, wobei es für sie nicht unbedingt ein Spiel sein muss. Von neuer Hardware würden gerne 12 Prozent etwas aus LA hören. 9 Prozent sind wiederum auf frische Infos zu einem bestimmten Spiel oder das Messe-Lineup eines Publishers allgemein gespannt. Unten die restliche Stimmverteilung der Umfrage.Ursprüngliche News:Die E3 2019 öffnet offiziell erst am 11. Juni im Convention Centre von LA ihre Pforten – GamersGlobal wir natürlich wie immer für euch vor Ort sein und euch mit Spieleberichten und Vor-Ort-Eindrücken auf dem Laufenden halten. Da Publisher Electronic Arts die sogenannte EA Play aber schon am 7. Juni startet und am kommenden Sonntag bereits einige der Pressekonferenzen durchgeführt wurden, möchten wir bereits in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch wissen, auf was ihr euch am meisten auf der diesjährigen E3 in Los Angeles freut.Ist es ein bestimmter Spieletitel, zu dem ihr auf neue Informationen und Eindrücke hofft? Seid ihr auf das Line-Up eines bestimmten Herstellers besonders scharf oder spekuliert ihr vielleicht gar auf die Ankündigung neuer Gaming-Hardware etwa im Konsolenbereich? Lasst uns eure Antwort in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Selbstverständlich gibt es auch eine Antwortoption, die euch alle Möglichkeiten offen lässt und bei der wir euch bitten, uns in den Kommentaren mitzuteilen, auf was ihr euch am meisten freut beziehungsweise worauf ihr am meisten hofft. Fühlt euch ferner wie immer dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern oder der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren, um so das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.