Conan Chop Chop: Neuer Termin und Trailer für das Action-Adventure

PC Switch XOne PS4

Mighty Kingdom und Funcom haben dem im April angekündigten Roguelike-Action-Adventure Conan Chop Chop einen neuen Veröffentlichungstermin verpasst. Eigentlich sollte der Titel bereits dieses Jahr im September erscheinen, wurde jedoch im August auf 2020 verschoben. Das Spiel wird demnach ab dem 25. Februar 2020 für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erhältlich sein. Passend dazu wurde ein weihnachtlicher Trailer zum Spiel veröffentlicht, der ein paar neue Gameplay-Eindrücke liefert und den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt.

In Conan Chop Chop habt ihr die Aufgabe die Pläne des heimtückischen Magiers Thoth-Amon zu durchkreuzen, der den bösen Zauberer Xaltotun von den Toten auferstehen lassen will. Mit seiner Hilfe will Thoth-Amon die Welt in die Finsternis stürzen und versklaven. Die Welt bietet abwechslungsreiche Umgebungen, wie die Wüste von Koth, das verzauberte Darkwood, das brennende Hyperborea und das eisige Vanaheim, die alle mit eigenen Dungeons aufwarten. Die zufällig generierten Maps könnt ihr wahlweise alleine, oder zusammen mit bis zu drei Freunden im Koop bestreiten. Dabei habt ihr die Wahl aus den bekannten Helden, wie Conan, Valeria, Pallantides oder Bêlit. Es gibt diverse Fähigkeiten zu erlernen, sowie zahlreiche legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu entdecken. Typisch Roguelike, müsst ihr im Falle eures Ablebens von Anfang an beginnen. Die erspielten Gegenstände könnt ihr allerdings behalten.