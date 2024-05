Teaser Dieser Podcast bietet alles: TikTok-Trend-Einordnung, Starfield-Rant, spielbare Paranoia, zig User-Fragen, Letsplay-Vorfreude – kein Wunder, dass dieser MoMoCa im XXL-Format daherkommt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jagged Alliance 3 ab 29,52 € bei Amazon.de kaufen.

Den exklusiven Podcast-RSS-Link für Premium-User findet ihr in eurem Profil gleich oben auf der Premium-Unterseite.

Letzte Woche waren sie quick, diesmal sind Jörg und Hagen quack. Versteht ihr, wie Frösche. Die haben es in der Regel nicht so eilig, oder? Eventuell sind die Hirnwindungen des Autors dieser Zeilen noch nicht wieder ganz aufgeladen nach einer montagmorgentlichen Podcast-Aufnahme in Überlänge. Freut euch jedenfalls von einem bunten Themenstrauß.

Die Timecodes dieser Folge: