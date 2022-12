Conan Exiles - Age of Sorcery Test+

Teaser Fast 3000 Stunden Spielzeit hat Ramona in das Survival-Spiel Conan Exiles versenkt und erzählt in diesem Test, warum sie das Spiel so faszinierend findet und welche Neuerungen Age of Sorcery bringt.

Conan Exiles ist ein über fünf Jahre altes Survival-MMO, das in der Welt von Conan dem Barbaren spielt. Nach einiger Zeit im Early Access, ist Conan Exiles 2017 veröffentlicht worden, und hat mit Isle of Siptah 2021 die erste große Erweiterung erhalten. Auch die Insel war zuvor ein Jahr im Early Access. Über die Jahre hat sich Conan Exiles einen treuen Fankreis und eine aktive Modding-Community erarbeitet. Für diesen Test habe ich die Mod "Pippi" genutzt, die das Spielgeschehen nicht beeinflusst, sondern primär serverseitige Einstellungen möglich macht.



Mit Age of Sorcery hat Conan Exiles eine umfangreiche, kostenlose Erweiterung bekommen, die neben der Zauberei auch das neue Battle-Pass-System integriert. Über die letzten Jahre habe ich die Entwicklung von Conan Exiles aktiv verfolgt und hatte umfangreiche Einblicke als Spieler, Serverbesitzer und Community-Admin, mit denen ich ganze Bücher füllen könnte. Komödien wie Dramen, denn Conan Exiles ist ein Spiel zum Lachen und manchmal auch zum Verzweifeln.

Was wäre ein gutes Drama, ohne ein brennendes Dorf? In Conan Exiles lassen sich so einige interessante Kulissen bauen.



Krimineller wider Willen

Als vermeintlicher Verbrecher ans Kreuz genagelt, beginnt eure Reise ins Exil direkt in der unbarmherzigen Wüste nahe der magischen Grünen Mauer, die ein Entkommen vorerst unmöglich macht. Der berühmte Barbar Conan befreit euch aus der misslichen Lage und überlässt euch eurem Schicksal. Aus der Wüste führt der Weg direkt in das erste und größte der insgesamt acht Biome. Ein Lebensspendender Fluss durchzieht dort das zerklüftete Land und bietet für den Anfang alles, was ein angehender Abenteurer so braucht. Im Osten erwartet euch ein dichter Dschungel und im Nordwesten sowie Richtung Zentrum eine große Steppe. Im Norden unterteilt sich das Land in drei Areale: Grüne Hügel und Wiesen, eine bräunliches Hochland mit Mooren sowie eine Eislandschaft mit riesigen Bergen. Die zwei letzten Gebiete sind der Vulkan (in dessen Mitte ein Dungeon zu finden ist) und die Verbotene Stadt, in der Untote, Fledermausdämonen und Drachen ihr Unwesen treiben.



Die Insel Siptah, die ihr nur mit der zugehörigen Erweiterung bereisen könnt, ist kleiner als das Exil. Die Region erinnert an die amerikanischen Redwoods. Das Abenteuer beginnt hier auf einer Sklavengaleere, die vor der dem namensgebenden Eiland zerschellt, worauf ihr am Strand angespült werdet.

Das Kampfsystem in Conan Exiles macht es nicht einfach, präzise Kämpfe zu führen. Im Zweifelsfall einfach draufhauen.



Auf ins Abenteuer

Unabhängig von der gewählten Karte ist die erste Priorität, einen geeigneten Ort für ein Lager mit einfachem Zugang zu Eisen sowie kleinen Siedlungen in der Nähe, in denen angriffslustige Barbaren hausen. Leider sind die Bewohner, die unterschiedlichen Fraktionen angehören, weder für Diplomatie noch für Handelswaren zu begeistern, dafür können sie euch aber bei der Produktion und als Kämpfer unterstützen. Alles was dafür nötig ist, sind ein Knüppel und ein Seil, mit dem ihr eure neuen Gefährten zum sogenannten Rad der Schmerzen bringt und ihnen dort einen Arbeitsvertrag vorlegt, den sie nicht ablehnen können.



Die Handwerker bringt ihr anschließend zu den jeweiligen Werkbänken, also Köche zum Lagerfeuer oder Zimmerleute zur Holzverarbeitung. Die Kämpfer platziert ihr in der freien Welt, stattet sie mit Waffen und Rüstungen aus und nehmt sie mit auf eure Reisen. Die Qualität eurer Leibeigenen variiert je nach Stufe und Fraktionszugehörigkeit, wobei NPCs mit Namen immer die höchste Güte besitzen und besondere Rezepte freischalten können. Neben den menschlichen Begleitern könnt ihr auch Tiere zähmen um auf ihnen zu reiten oder sie mit euch in den Kampf zu nehmen. Die Tierbabys sind überall verteilt und werden im Stall großgezogen. Insbesondere das Pferd ist eine große Hilfe, um die weiten Distanzen zu überbrücken und kann zudem noch Lasten für euch tragen.

In dem neuen Creative Mode könnt ihr wie in einem Katalog nach Bauteilen, Dekorationen und Werkbänken blättern.



Beute machen, Burgen bauen

Sind Lager und Grundressourcen gesichert, ist der nächste Schritt Stahl und danach gehärteter Stahl. Parallel dazu läuft die Produktion von verfeinerten Ressourcen, um auch Bauwerke und Rüstungen auf dem neuesten Stand zu halten. Das Crafting in Conan Exiles ist nicht sonderlich komplex, erfordert aber, dass ihr durchgehend nach bestimmten Materialien Ausschau haltet und euch eure Produktionsketten sichert. Mehrere Schmelzen und Holzverarbeiter verkürzen die Wartezeiten, gesammelt werden müssen die Ressourcen trotzdem noch und das ist je nach Einstellungen mühsam. Während Eisen auf der Karte häufig vorkommt, wird es beispielsweise mit Kristall oder Schwefel schon schwerer, da diese nur an bestimmten Orten zu finden sind. Spätestens jetzt sind ein Reittier und ein Begleiter eine gute Idee, denn die Ausflüge werden zunehmend gefährlicher.



Unter die Kategorie "Mühsam" fällt auch das Kampfsystem, weil Conan Exiles selbst nach Jahren weiterhin dazu tendiert, unpräzise zu sein. Die Animationen der unterschiedlichen Waffen in Kombination mit den Trefferzonen der Gegner sorgen zwangsweise dafür, dass ihr nicht immer dort trefft, wo es gedacht war. Die Funktion, einen Gegner ins Ziel zu nehmen, mildert das Problem, stellt euch aber darauf ein, dass es trotzdem ein wildes Hin-und-her wird. Die Waffen können unterschiedliche Statuseffekte erzeugen und sind so für verschiedenen Gegnertypen nützlich. Grundlegend könnt ihr aber erfolgreich mit den Waffen bestehen, die euch am meisten Spaß machen.



Sobald Ressourcen und Ausrüstung auf einem guten Stand sind, lohnt sich ein Ausflug zu den größeren Ansiedlungen auf der Karte, denn dort gibt es starke Leibeigene und Rezepte zu holen. Außerdem läuft parallel noch die Hauptquest des Spiels, die ihr durch das Finden von Gegenständen und magischen Tafeln entschlüsselt. Überall auf beiden Karten finden sich weitere Schriftstücke, die außerdem ein wenig mehr geschichtliche Substanz in die Welt bringen. Conan Exiles bleibt aber grundlegend eine Sandbox und dementsprechend gestaltet ihr euer eigenes Abenteuer.

