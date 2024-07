Teaser Diese Woche legen Jörg und Hagen ein flottes Tempo vor, nehmen sich aber noch die Zeit, euch beim Blödeln zu verstören.

Jede Beziehung hat ihre Hoch- und Tiefphasen und so wird in diesem MoMoCa von Jörg und Hagen schmutzige Wäsche ausgegraben. Je nachdem, wie ihr diesen Satz auffasst, wird es entweder weniger schlimm oder deutlich schlimmer als das, was ihr euch vorstellt.