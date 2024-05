Packend oder einschläfernd?

PC Xbox X

Teaser In dieser Wertungsdiskussion zeigt sich, dass Hellblade 2 für Benjamin Braun, Jörg Langer und Hagen Gehritz nicht gleichermaßen zündete.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ninja Theory setzt mit Senua's Saga - Hellblade 2 (im Test) das Abenteuer der Kriegerin Senua fort. Ihre Wahrnehmung der Welt und daher auch das Spielerlebnis der Menschen am Controller ist nach wie vor geprägt von körperlosen Stimmen, die ständig auf sie einreden und dazu auch allerlei optische Halluzinationen – durch das Begleitmaterial weiß man, die Heldin leidet unter einer Psychose, doch die eigentliche Geschichte benennt es nie so, denn sie bleibt auf dem Wissenshorizont der damaligen Zeit. Jedenfalls knüpft die Story direkt an den Vorgänger an und beginnt damit, wie Senua auf Island strandet.

Gemeinsam mit Haupttester Hagen Gehritz diskutieren Jörg Langer und Benjamin Braun, was sie an diesem technisch eindrucksvollen Titel schätzen und wo für den ein oder anderen dann doch der Spielspaß ebenfalls Schiffbruch erleidet. Die erste halbe Stunde bleiben wir bei der Diskussion von Pro- und Contrapunkten frei von Spoilern zum zweiten Teil (das Ende vom Erstling wird direkt thematisiert, da sich daraus der Anfang des Sequels ableitet). Danach könnt ihr bei den Timecodes entnehmen, wo zunächst erste Story-Infos zu Hellblade 2 fallen und wann wir schließlich auch ohne Zurückhaltung über das Ende Reden.

Die Timecodes:

00:00 Begrüßung und Programm

00:58 Worum ging es im ersten Hellblade ging und wie das Sequel daran anknüpft

ging und wie das Sequel daran anknüpft 06:17 Die grafischen Qualitäten und das Motion Capturing der Darsteller

16:11 Level-Design und Rätsel

25:38 Die cineastischen Kämpfe

32:18 Erste Spoiler: Die Darstellung der Stimmen in Senuas Kopf

41:46 Harte Spoiler voraus: Die Story lässt die Spieler mit offenen Fragen zurück

49:35 Welche Note würden Benjamin und Jörg geben?

55:51 Wir sagen danke fürs Zuhören.

Wir wünschen viel Spaß beim Lauschen und Mit-Abwägen!