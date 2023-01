Teaser Warum bis zum Jahresende, um die ganzen Spiel-Highlights, Aufreger und (Nicht-)Überraschungen Revue passieren zu lassen? Unser Kolumnist blickt jetzt schon in seine absolut zuverlässige Glaskugel!

Gerüchte besagten, es sei wegen Überkonsums an Glühwein, gebrannten Mandeln und sonstiger „Möglichst viel Kalorien in möglichst wenig Raum“-Produkte soweit gekommen. Wie auch immer der Grund lautet: Mein Januar-Bewusstseinsstrom ist jedenfalls keine kühne und diagrammreiche Analyse, sondern ein Futurismus-Delirium: Das Spielejahr 2022 brachte nur leicht überraschende Highlights und Enttäuschungen, einen plötzlichen Förderstopp in der deutschen Games-Industrie, noch mehr Debatten um Loot-Boxen, einer Jojo-PR-Kampagne um die neuen Siedler sowie nicht enden wollenden Übernahmekämpfen in der Industrie.



Womit kommt nun 2023 um die Ecke? Christian Burtchen, das bin ich, hat die Treiber seiner USB-C-Kristallkugel beschworen und wirft ein Blick in die Zukunft! Im nächsten Monat hat der Kolumnist dann hoffentlich ausgenüchtert seine drei Guter-Vorsatz-Besuche im Fitness-Studio erledigt und erwartet euch in gewohnter Form und mit größerem Mut zur Ich-Perspektive.