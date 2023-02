Spätsommer 2022. Eine Branchengröße hadert in meinem Posteingang: „Ich verstehe weiterhin nicht, was so schwer sein soll, ein Siedler zu bauen“. Wie so oft gilt: Die hohe Kunst besteht daran, das Schwierige einfach erscheinen zu lassen, die Lösung für ein kompliziertes Problem als ganz offensichtlich. An der Herausforderung,in die Gegenwart zu holen, arbeiten sich Blue Byte beziehungsweise Ubisoft Düsseldorf jetzt seit Jahrzehnten ab. In dieser Kolumne will ich einmal beleuchten, warum das eben ein gar nicht so leichtes Problem ist und daher vieles an der aktuellen Gemengelage zwar nicht komplett fremdverschuldet, aber doch… hinreichend komplex ist. Keine Angst, am Ende wartet noch genug Grantelei über die Düsseldorfer Entscheidungen, da ist noch eine Eselskarrenladung an Schmähkritik von meinem Test von Die Siedler - Neue Allianzen übrig geblieben.