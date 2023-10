Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jeder Gamedesign-Grundkurs behandelt das Thema, idealerweise noch vor der ersten Morgens-halb-zehn-in-der-Bundesrepublik-Pause: ein essenzielles Merkmal guten Spieldesigns ist ein sinnvoll ausbalancierter Schwierigkeitsgrad. Ein Produkt, das stur beim Klick auf einen riesigen grünen Button virtuelle Punkte und Feuerwerksanimationen verteilt, wird nur homöopathischste Dopaminausschüttungen hervorrufen, weil keine echte Rückkopplung zwischen Anstrengung und Ergebnis besteht. Umgekehrt ist ein schier oder tatsächlich unbesiegbarer Spielabschnitt pure Frustration.Zeit für eine persönliche Anekdote (diesmal ganz ohne Banknachbarn): das dritte Spiel für den eigenen GameBoy, das sich der achtjährige Christian aussuchen durfte, war. Im Versandhauskatalog aus Mülheim klang es noch phantastisch: Ein mächtiges Raumschiff mit zahlreichen Waffen und Power-Ups, das sich durch Alien-Horden fräst. Und dann das Packungsmotiv erst! Da lockten den Betrachter Laserstrahlen, Explosionen und Action, wie ich sie mir invorstellte, das ich damals doch nur aus Erzählungen kannte.Dann die große Ernüchterung: Das ach-so-tolle Raumschiff schien in Zwickau aus Duroplast-Restbeständen der ehemaligen Trabant-Produktion zusammengenietet worden zu sein, anders ließ sich dessen Bröseligkeit nicht erklären. Ein Schuss, egal welchen Projektils: Brösel-Animation (die ein ganz klein wenig an Feuerwerk erinnert, nur in gehässig). Berührung eines Gegners: Brösel Brösel Brösel. Flug gegen eine Wand oder ...