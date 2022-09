Teaser Unser Kolumnist Burtchen malt wie besessen spielspaßfördernde Schaubilder, um eine Frage zu klären: Gibt es ein Idealmaß an Geschichte in Spielen?

Nanu? Ausgerechnet Christian „lieber direkt zwei Tassen Kaffee aufbrühen, bevor ich die Kolumne lese“ Burtchen will über die Vorteile kürzerer Medienprodukte schreiben? Absolut. Und wo ich es mir gerade hier im Glashaus mit meiner Zwille gemütlich mache, scheint die Zeit reif, einmal in aller Deutlichkeit den Preis für das beste Spiel überhaupt auszurufen.



Es ist natürlich Max Payne 2. Seht ihr, kurz und bündig. Danke fürs Lesen, bis nächsten Monat!



Euer Burtchen