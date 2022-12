Teaser Burtchen philosophiert in diesem Teil der Kolumne über den Sinn von Spielen und eigens erlebte Aha-Momente, die ihn auf die Suche nach weiteren Erkenntnissen aus der Welt der Spiele schicken.

Wie andere Menschen meines Alters und meiner geschlechtlichen Identität weiß ich über die meisten Dinge besser Bescheid als mein Umfeld. Das führt zum klassischen Jemand-im-Internet-schreibt-etwas-falsches‐Problem, wonach ich strategisch relevante Selbstdisziplin‐Reserven darauf verwende, Menschen in Kommentarspalten und öffentlichen Verkehrsmitteln eben nicht zu korrigieren.Besondere Kraft verlangt dabei der oft erlebte „Dafür haben sie Zeit“-Gedankengang ab. Also der gerne geäußerte Unmut darüber, dass beispielsweise eine Straße umbenannt oder ein überschaubarer Fördertopf ausgehoben wird, während die ganzen großen politischen Probleme unbearbeitet bleiben.„Ja genau“, möchte ich den Leuten zurufen, „Sie haben es erkannt! Wegen dieser neuen Richtlinie der Stadtverwaltung, die das Essen in Schulen betrifft, hat das gesamte Bundesverteidigungsministerium seit Monaten die Stifte liegen lassen, das erklärt den Zustand der Bundeswehr!“ Woher kommt dieser Gedanke, dass Heerscharen staatlicher Angestellter jeder Verwaltungsebene scheinbar nur mit den Themen beschäftigt sind, die Twitters „Trending Topics“ und die ersten sechs Minuten der Tagesschau umfassen, und alles andere liegen bleibt, fragte ich mich lange.