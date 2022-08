Teaser Wären unsere Steam-Bibliotheken ein Restaurant-Besuch, ein guter Teil aller Speisen würde unangetastet zurück in die Küche geschickt. Woran liegt das und wo ist Gordon Ramsay, um uns zu helfen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Februar 2012, also vor etwas mehr als zehn Jahren, wurde beim Urbandictionary der Eintrag für den "Stack of Shame" hinzugefügt, hierzulande "Pile of Shame" genannt. Damit meinen wir damit einen Berg respektive Stapel käuflich erworbener Unterhaltungstitel, mit denen wir nach dem Kaufprozess exakt nullkummanull Zeiteinheiten verbracht haben. Das betrifft je nach Studie ungefähr ein gutes Drittel aller gekauften Spiele, ausweislich der Kommentare mancher GG-User-Comments aber noch weit mehr.



Geographisch gleich neben diesem oft lamentierten Phänomen mit seinen Schuldzuweisungen – die Psychologie! Digitale Verkäufe! Überangebote! Ständige Rabatte und Bundles! Merkels Neuland! – befindet sich ein weiterer Stapelberg: Der, auf dem all jene Titel stehen, bei denen wir nur bis zu den Knien ins Wasser gegangen sind. Kurz angefangen und nach wenigen hundert Polygonen beim Türsteher um vorzeitigen Auslass gebeten, weil etwas nicht gepasst hat. Der Grafikstil abschreckend, die Steuerung zu gewöhnungsbedürftig, die Welt von ihrer Immersionskraft zu überzeugt, das Interface zu misanthropisch.



Immerhin die Tabellenkalkulation kam vom Pile of Shame herunter, denn ich habe mal nicht-repräsentativ einige Steam-Statistiken durch Excel gejagt. Wenn die Leute es immerhin durchs Tutorial schaffen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, einen Titel wirklich durchzuspielen? Im Median lag der Wert bei 40%. Knapp zwei Drittel aller Ausflüge enden also, nachdem WASD und Waffelwechsel erklärt wurden. Warum ist das so?