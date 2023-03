Teaser Was ist so schwer, einen guten 3. Teil zu machen? Anlässlich der Beta von Diablo 4 erinnern sich viele mit leichter Unbill an Diablo 3; auch Siedler 3, Tomb Raider 3, C&C3, WC3 u.v.m. enttäuschten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Rise of the Tomb Raider ab 2,99 € bei Green Man Gaming kaufen. Rise of the Tomb Raider ab 28,97 € bei Amazon.de kaufen. Nach einem vernünftigen ersten Teil einen besseren Nachfolger auf reale oder virtuelle Ladentheken schieben, ist für die meisten Studios kein großes Problem. Das Sequel zum Sequel jedoch wird oft zur Weggabelung: Nachhaltige Entwicklung eines im Kern unzerstörbaren Spielablaufs oder allmähliche Abnutzung des Lacks? Der Kolumnist überlegt, warum das so ist und wie Studios den Absturz vermeiden können.

„Tomb Raider 3 wird sich spielerisch und technisch drastisch von seinen beiden Vorgängern unterscheiden“, zitiert die Zeitschrift PC Games den Core-Geschäftsführer Jeremy Smith im September 1997. Die Entwicklung solle in einem Jahr beginnen, die Technologie des Jahres 1999 ausgenutzt werden. Schließlich wolle man „sich auf keinen Fall der Gefahr aussetzen, dass eine weitere Fortsetzung als Geldmacherei angesehen wird“. Spoiler Alert: Diese Prognose sollte altern wie ungewünschtes Leberwurstpausenbrot im Eastpak-Rucksack.

Doch beginnen wir ein Dreivierteljahr früher. Im Dezember 1996 erscheint Tomb Raider und wird augenblicklich zum „Das musst du gespielt haben“-Phänomen. Mit einem Schlag scheint eine neue Ära Spiel- und Grafikdesign anzubrechen, jeder 2D-Titel sieht instantan fünf Jahre älter aus. So revolutionär und ...

Kommentare

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt! Du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu nutzen: Erstens kannst du bis nächsten Monat warten und darauf spekulieren, dass wir ihn in unsere kostenlosen Beispiele aufnehmen. Zweitens kannst du ein Premium-Abo (ab 4,99 Euro, Probemonat nur 99 Cent) abschließen, siehe unten. Du sicherst dir damit über 20 exklusive Vorteile und unterstützt unsere unabhängige Redaktion. Außerdem bieten wir dir hier als kostenloses Beispiel einen Inhalt dieser Premium-Kategorie an (allerdings kannst du nicht die Kommentare sehen oder selbstkommentieren):

Meinung Boykott oder spielen Hogwarts Legacy wegen Rowling bestrafen? Veröffentlicht am 13.02.2023: Sanel Rihic ist kein Potter-Fan, doch an Hogwarts Legacy kam er nicht vorbei: Immer wieder erklang die Forderung, das Spiel zu boykottieren, sonst sei man transfeindlich. Darf man es nicht spielen?

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: Jeden Monat aktualisieren wir unsere Premium-Beispiele mit kompletten Inhalten aus dem Vormonat. Im folgenden listen wir unsere Abo-Varianten auf, du kannst hier auch direkt ein Abo abschließen.