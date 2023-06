Teaser Ein Wunder geschah! Nein, nicht dass Christian einen weiteren Bewusstseinsstrom lieferte, das ist ein Naturgesetz wie die Schwerkraft. Sondern, dass dieser der einst vereinbarten Länge entspricht!

Es gibt in jedem etablierten Genre eine ganze Reihe etablierter Mechaniken, deren Traditionen sich oft bis in vorsintflutliche Zeiten – also im Regelfall die 1990er – nachvollziehen lassen und auf Papier respektive Bildschirm Sinn ergeben.



Nein, ich rede nicht von gemeinbekannten Kontroverse-Kolumnen-Ködern wie Quick-Time-Events oder Minispielchen, sondern von spielgesellschaftlich breit akzeptierten Mechanismen. In der Echtzeitstrategie wären das etwa getarnte Einheiten oder, ganz besonders ärgerlich, Konvertier-Mechanismen wie sie die Priester in Age of Empires oder die Dunklen Archonten in StarCraft beherrschen. Letztere wurden einst unter großem Beifall wie auch gleichzeitig Protest aus der offenen Beta gezogen, nur um dann in der Brood Wars-Erweiterung zurückzukehren. Ja, klingt clever, nervt mich aber im Regelfall beim Spielen ungemein, weil es zu schnell Dinge aus dem Gleichgewicht bringt. Ich will doch nur spielen, wo ist mein Monopoly-Brett zum Hinschmeißen?