Teaser Versuch einer finalen Einordnung gängiger Bewertungsmechanismen unter Berücksichtigung verschiedener Evaluationsachsen sowie der grundsätzlichen Frage quantitativer Analyse von Unterhaltungsprodukten.

Diesmal gibt es in den Bewusstseinsströmen etwas aus der beliebten Serie „Zu diesem Thema ist eigentlich schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem.“ Also bitte einmal alle in Richtung Seifenkiste schauen, ich habe auch Diagramme mitgebracht.



Mitte der 90er Jahre: Heft raus, Klassenarbeit! Anfang der 2020er: Kommentarbereich auf, es geht um Wertungen. Oder um eine konkrete. In jedem Fall wird es zugehen wie bei einer Comic-Schlacht, in der Römer-Helme, -Sandalen und -Boxer-Shorts aus der Obelix-verhaut-alle-Wolke fliegen. Warum? Weil wir zum einen mit Spielen überhaupt und mit konkreten Produkten Erwartungshaltung, persönliche Bindung, vielleicht eigene Erfahrung und Vergleichswerte verbinden. Und zum anderen, weil eine Zahl mit hinreichender Spezifizität auch ein besserer Anknüpfungspunkt für eine Diskussion ist als bloße Worte. Über einen reinen Text diskutieren, das geht natürlich – aber die Zahl hilft bei der Einordnung wie ein freundlicher Questmarker. Fühlt sich dann auch weniger als Neunte-Klasse-Gedichtanalyse an!



Die quantitative Bewertung eines Unterhaltungsproduktes ist kein komplettes Alleinstellungsmerkmal der Spielepresse – Filmen und oder auch Tonträgern werden ebenfalls seit Jahrzehnten skalierte Evaluationen zuteil. Aber der Detailreichtum und das sich daraus ergebende Spektrum an Evaluationsmöglichkeiten und die Diskussionen darüber, das ist in der Tat ziemlich einzigartig. So begnügt sich doch ein Großteil aller Film-, Theater- und Musikkritik einfach mit einer Anzahl von Sternen, die zum Artikelende als Gottes- respektive Autorenfügung vom Himmel fallen.



In diesem Artikel werde ich einige Ansätze und Gedankengänge zu Spiele-Wertungen hegelianisch diskutieren – ich werde also Dinge meinen und sie gleichzeitig verneinen. Am Ende dieser dialektischen Herangehensweise haben wir hoffentlich ...