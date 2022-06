Ich bin raus! Meinung

Teaser Jeder kennt Momente, in denen Story oder Spielwelt plötzlich alle Glaubwürdigkeit verlieren. Unser Kolumnist spürt nach, wann wir in Sachen Immersion ein Auge zudrücken können – und wann keinesfalls.

Willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit – das wäre doch mal ein schöner Name für eine Band oder für einen Fluch im-Regelwerk. Es klingt ein wenig wie Beamtendeutsch für etwas, das vor Gericht mildernde Umstände einbringt. Tatsächlich ist es der gängige Begriff in der ästhetischen Philosophie für das, was auf Englisch "suspension of disblief" heißt – eben die absichtliche Entscheidung beim Medienkonsum, sich auf Fiktion einzulassen. Auf etwas, von dem wir wissen, dass es in Gänze oder in Teilen unwirklich ist.Sie erlaubt es uns, kleinere und größere Handlungslöcher in Geschichten hinzunehmen. Das ist beileibe keine neuzeitliche Erfindung: Dank ihr haben schon vor 430 Jahren nicht hunderte Leute im Globe Theatre einfach abgewunken, als Romeo seine lediglich schlafende Julia für tot hielt. Dank ihr nehmen wir die absurde Kette an Ereignissen hin, an deren Endebleibt. Und schließlich führt sie auch dazu, dass wir in einem Spiel dranbleiben, während wir als Milliardär im Fledermauskostüm Gotham City sicherer machen oder inbei einer Priesterin eine Voodoo-Puppe in Auftrag geben.Uns packt die Immersion, wir vertiefen uns in die unwirkliche Welt und lassen ihr vieles durchgehen, wenn es denn in sich stimmig wirkt. Aber es gibt auch jede Menge Momente, in denen kleinere oder größere Aussetzer dafür sorgen, dass inmitten der Immersionsfahrt schlagartig ...