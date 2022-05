Falsches Spiel? Meinung

Teaser Wo Programmcode existiert, ist der Weg nicht weit zu Möglichkeiten, ihn auszuhebeln. Von Speedrun-Weltrekorden dank Engine-Glitches bis hin zum Austricksen der KI. Doch spielt man so noch "richtig"?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Ursprünge der Computerspiele wären nicht denkbar ohne die Zweckentfremdung „ernsthafter" Ressourcen: Der Physikerfunktionierte ein Oszilloskop fürzum Spiel-Automaten um und MIT-Mitarbeiter investierten die streng zugeteilte Rechenzeit am Institut nicht in reguläre Forschungsarbeit, sondern in die Erforschung von Text-Dungeons in. Da ist es nur folgerichtig, dass auch die Spiel-Geschichte selbst mithin eine Aneinanderreihung von So-war-das-eigentlich-nicht-gedacht-Momenten wurde.