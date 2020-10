In unserem Noten-Vergleich zu The Dark Pictures - Little Hope führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: The Dark Pictures - Little Hope

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 80

v. 100 Wer bereit ist, sich auf diese Art der interaktiven Erzählung einzulassen und für die cineastische Inszenierung Abstriche bei Spieltiefe und Mechanik in Kauf zu nehmen, bekommt mit Little Hope pünktlich zu Halloween ein atmosphärisch gelungenes und audiovisuell überzeugendes Horror-Erlebnis.

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 55

v. 100 Zwar wirken die Schauplätze stimmig und erinnern an gute Silent Hill 2-Zeiten, zu viele vorhersehbare Jumpscares vertreiben jedoch den Grusel und hinterlassen ein müdes Schulterzucken. Für einen netten Koop-Abend mit schreckhafter Gesellschaft reicht das zwar so eben, ansonsten kann ich hier jedoch keine Empfehlung aussprechen.

GIGA 6.9

v. 10 Little Hope scheint die neue Hoffnung nach Man of Medan zu sein, das immerhin nur mittelmäßig aufgrund von Bugs und Steuerung abschneiden konnte. Nun, eine neue Hoffnung ist Little Hope nicht – eher im Gegenteil, leider, denn wenngleich die Story mit Originalität und Kreativität überrascht, so schrumpft die Freude am Spiel kurz vor dem Abspann.

PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Die Hexenprozesse sind mindestens genauso fesselnd wie die Geschehnisse auf dem unbemannten Dampfschiff und der Online-Koop ist wie in Man of Medan super. Das seichte Gameplay ist aber natürlich trotzdem Geschmackssache und das fehlende Charisma unserer Protagonisten ist schade.

Spieletipps 70

v. 100 Spieler, die sich erhofft hatten wie in Until Dawn bibbernd vor dem Bildschirm zu kauern, werden von Little Hope vermutlich im Stich gelassen. Wer hingegen gern mal wieder mit anderen in einem B-Movie Horrorstreifen mitspielen will, der kann getrost zugreifen – vor allem wenn ihr bereits gute Erfahrungen mit Man of Medan machen konntet.